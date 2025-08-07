2 órája
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
Bár nem nevezett egyik úszószámban sem, mégis határozott tempókkal rótta a hosszokat egy kacsa az egri strand versenymedencéjében. Az aranyos jelenetet egy olvasónk örökítette meg.
Valószínűleg nem kapott bérletet, mégis lelkesen tempózott egy kacsa az Egri Termál- és Strandfürdő versenymedencéjében. A fürdőzők elolvadtak a váratlan vendégtől.
Az esetről készült videón jól látható, hogy a kacsa meglepően magabiztosan tempózott végig a hűsítő habokban. A jelenetet egy éppen ott pihenő olvasónk örökítette meg, aki a videót is megosztotta velünk.
A strandolók először meglepődve figyelték a pehelytollas jövevényt, majd sokan mosolyogva és kamerát előkapva nézték végig, ahogy a kis állat saját versenyszámát teljesíti.
