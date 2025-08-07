Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!

Valószínűleg nem kapott bérletet, mégis lelkesen tempózott egy kacsa az Egri Termál- és Strandfürdő versenymedencéjében. A fürdőzők elolvadtak a váratlan vendégtől.

Forrás: Egri Termál- és Strandfürdő - Hivatalos oldal

Az esetről készült videón jól látható, hogy a kacsa meglepően magabiztosan tempózott végig a hűsítő habokban. A jelenetet egy éppen ott pihenő olvasónk örökítette meg, aki a videót is megosztotta velünk.

A strandolók először meglepődve figyelték a pehelytollas jövevényt, majd sokan mosolyogva és kamerát előkapva nézték végig, ahogy a kis állat saját versenyszámát teljesíti.

