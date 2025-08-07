augusztus 7., csütörtök

Kiskacsa fürdik

Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!

Címkék#Egri Termál-és Strandfürdő#kiskacsa#versenymedence#egri strand

Bár nem nevezett egyik úszószámban sem, mégis határozott tempókkal rótta a hosszokat egy kiskacsa az egri strand versenymedencéjében. Az aranyos jelenetet egy olvasónk örökítette meg.

Heol.hu

Valószínűleg nem kapott bérletet, mégis lelkesen tempózott egy apró kiskacsa az Egri Termál- és Strandfürdő versenymedencéjében. A fürdőzők elolvadtak a váratlan vendégtől.

Kiskacsa úszott az egri strand versenymedencéjében.
Kiskacsa úszott az egri strand versenymedencéjében.
Forrás: Egri Termál- és Strandfürdő - Hivatalos oldal

Az esetről készült videón jól látható, hogy a kacsa meglepően magabiztosan tempózott végig a hűsítő habokban. A jelenetet egy éppen ott pihenő olvasónk örökítette meg, aki a videót is megosztotta velünk.

A strandolók először meglepődve figyelték a pehelytollas jövevényt, majd sokan mosolyogva és kamerát előkapva nézték végig, ahogy a kis állat saját versenyszámát teljesíti.

Nosztalgikus hangulat telt a Strandok Éjszakája Egerben:

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
