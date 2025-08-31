55 perce
350 kilóról indult, most 194 kiló a sarudi férfi - folytatja a fogyást
Kiss Géza korábban a heol.hu-n számolt be arról, hogy elszántan fogyókúrába fog. Azóta Schobert Norbi is mellé állt. Az út az egészségesebb élethez nem volt könnyű és még nem ért véget.
A sarudi Kiss Géza 2023-ban 350 kilósan döntötte el, hogy fogyókúrába kezd. Akkor az egri kórház orvosainak segítségével kezdte meg a nagy munkát, dr. Berhés István és csapata is segítette már őt az egészségesebb élet felé. Most a fogyás újabb állomásáról számolt be, s a Borsnak elárulta, hogy nem egyszerű, de nem adja fel. Az elmúlt időszakban dr. Tizedes György plasztikai sebész, Schobert Norbi, az ismert fitneszedző, üzletember segítette.
Kiss Géza és családja 2023. februárjában fordult a doktorhoz. Akkori súlyát csak becsülni tudják, hiszen nem volt a környezetében mérleg, amin le tudták volna mérni. A sarudi férfi alig múlt 50 éves, mégis a poklok poklán ment keresztül a hatalmas súlyfeleslege miatt. Nem tudta magát ellátni, nem tudott járni, ülve aludt és még a tisztálkodás is kihívást jelentett számára.
Kis híján belehalt a túlsúlyba. Akkor, a halál torkából visszatérve elhatározta, hogy változtat a végzetes életmódon. Az egri dr. Berhés István segítségével 90 kilótól szabadult meg, de a mérleg még így is 260 kilót mutatott. Az életveszély csökkent, de nem szűnt meg. Géza ezzel a súllyal még mindig nem tudott kimozdulni az otthonából és ami még nagyobb probléma: kőműves szakmáját sem tudta tovább folytatni. Egy évvel ezelőtt határozta el, hogy műtőasztalra fekszik. Hónapok alatt vizsgálatok sorozatán esett át, a műtét időpontját is kitűzték, ám az élet közbeszólt:
Részünkről, tehát sebészeti oldalról operálható még a súlya miatt is, viszont ahogy eredendően szív-tüdő elégtelensége volt, így annak a helyrehozása szükséges, hogy altatható legyen
Segítségére sietett az ország fitneszguruja is, Schobert Norbi:
Szia drága barátom. Ott vagyok veled lélekben, mindenben, imádkozom, hogy a műtét sikerüljön és minden jó legyen
További részletek a Bors cikkében olvashatók.
