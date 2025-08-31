350 kilóról indult, most 194 kiló a sarudi férfi - folytatja a fogyást

A sarudi Kiss Géza 2023-ban 350 kilósan döntötte el, hogy fogyókúrába kezd. Akkor az egri kórház orvosainak segítségével kezdte meg a nagy munkát, dr. Berhés István és csapata is segítette már őt az egészségesebb élet felé. Most a fogyás újabb állomásáról számolt be, s a Borsnak elárulta, hogy nem egyszerű, de nem adja fel. Az elmúlt időszakban dr. Tizedes György plasztikai sebész, Schobert Norbi, az ismert fitneszedző, üzletember segítette.

Rendkívüli változáson megy át a túlsúlyos sarudi férfi testileg és lelkileg is

Forrás: Bors

Kiss Géza és családja 2023. februárjában fordult a doktorhoz. Akkori súlyát csak becsülni tudják, hiszen nem volt a környezetében mérleg, amin le tudták volna mérni. A sarudi férfi alig múlt 50 éves, mégis a poklok poklán ment keresztül a hatalmas súlyfeleslege miatt. Nem tudta magát ellátni, nem tudott járni, ülve aludt és még a tisztálkodás is kihívást jelentett számára.

Kis híján belehalt a túlsúlyba. Akkor, a halál torkából visszatérve elhatározta, hogy változtat a végzetes életmódon. Az egri dr. Berhés István segítségével 90 kilótól szabadult meg, de a mérleg még így is 260 kilót mutatott. Az életveszély csökkent, de nem szűnt meg. Géza ezzel a súllyal még mindig nem tudott kimozdulni az otthonából és ami még nagyobb probléma: kőműves szakmáját sem tudta tovább folytatni. Egy évvel ezelőtt határozta el, hogy műtőasztalra fekszik. Hónapok alatt vizsgálatok sorozatán esett át, a műtét időpontját is kitűzték, ám az élet közbeszólt: