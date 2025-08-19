1 órája
Egri egyetemi rektorhelyettes és táncművész is kitüntetést kapott
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárral augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket adott át kedden a Pesti Vigadóban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rekorhelyettese és főiskolai tanára, valamint a Gárdonyi Géza Színház táncművésze is a díjazottak között van.
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán a Pesti Vigadóban
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkárral állami kitüntetéseket és művészeti díjakat, köztük Magyar Arany Érdemkeresztet, Magyar Ezüst Érdemkeresztet, valamint Magyar Bronz Érdemkeresztet adott át kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban augusztus 20. alkalmából, tudósít az MTI.
Az ünnepségen Zsigó Róbert kiemelte: a Himnusz, amelynek kezdő sora gondolkodásunk alapvető keretezője is, a történelem számos pillanatában nyújtott kapaszkodót a magyar nemzet számára. "Isten megáldotta a magyart, hogy legyen ereje a próbákat kiállni, a nehézségekből felállni, a jelenben élni és a jövőben hinni"- mondta Zsigó Róbert.
Mint fogalmazott: "Ma a világ ismét meginogni látszik: háborúk, a múltat újra eltörölni szándékozó gondolatok, hitet tagadó eszmék teszik bizonytalanná és töredezetté az emberi és benne a magyar létezést". Zsigó Róbert szerint az ebből fakadó kérdés, hogy milyen világot álmodunk és milyen hazát hagyunk a gyermekeinkre, pedig egyre égetőbb.
Mint mondta, a magyar válasz egyértelmű: békét akarunk és nem háborút, a múltat megőrizni és nem megtagadni. A nemzetek Európájáért teszünk és nem a hálózatok uniójáért, a magyar kultúráért dolgozunk és nem a globalitásért, a magyar családokban hiszünk és nem a migrációban.
"Ma, amikor végigtekintünk a kitüntetettek névsorán, van okunk a bennünket követő magyar jövőben reménykedni"- tette hozzá Zsigó Róbert, aki a díjazottakat méltatva úgy fogalmazott: "Büszkék vagyunk ezekre a kiemelkedő teljesítményekre, amelyek hazánk hírnevét öregbítik, közösségünket megerősítik, kultúránkat gazdagítják és tudományos életünket a világ élvonalában tartják".
Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült vármegyénkből:
- Dr. Váczy Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese,
- valamint dr.Várhelyi Tamás informatikus, orvos, közgazdász, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének főiskolai tanára, korábbi gazdasági főigazgatója és innovációs igazgatója,
Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
Plita Márk, a Gárdonyi Géza Színház táncművésze is.
