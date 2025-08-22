Felrobbant az albérletpiac Egerben, az árak az egekbe szöktek – Inkább kollégium mellett döntenének a hallgatók

Az albérlet ugyan felmerült lehetőségként – főként, mert gyerekkori legjobb barátnőjét is felvették az EKKE-re –, végül a kollégium mellett döntöttek.

Nézelődtünk, de a szüleimmel abban maradtunk, hogy ha már sikerült bekerülnöm, maradjon inkább a koli. Sajnálom, hogy nem vették fel azt, akivel szívesen laktam volna együtt, de így is sok volt osztály- és évfolyamtársamat felvették ide, és van néhány felsőbb éves ismerősöm is, akik segítenek eligazodni.

Úgy nyilatkozott, hogy bár egy új közösségbe beilleszkedni mindig kihívás, a kollégiumi életnek épp az a legnagyobb előnye, hogy az ember nincs egyedül.

– Fontosak a kapcsolatok az életben. Tudom, hogy új emberekkel és új környezettel ismerkedni sosem könnyű, de muszáj túllépni a kezdeti nehézségeken, és cselekedni. Én szeretek társaságban lenni, a kollégium pedig ebből a szempontból is sokkal többet ad, mint egy albérlet. Ott a szobatársakon kívül nincs más, míg a koliban mindenki együtt van, ez adja meg az igazi közösségi élményt.