Felrobbant az albérletpiac Egerben, az árak az egekbe szöktek – Inkább kollégium mellett döntenének a hallgatók
A frissen felvett egyetemisták már kézhez kapták az értesítést a kollégiumi felvételről, és izgatottan készülnek az őszi szemeszterre. A kollégiumi helyek mellett azonban az albérletek iránt is jelentősen megnőtt az érdeklődés a Facebook albérletes csoportjai szó szerint felrobbantak a keresések és hirdetések számától. De vajon hogyan látja a helyzetet egy ingatlanos szakember? Ennek jártunk utána.
Szeptemberben kezdetét veszi az őszi szemeszter, amit a frissen felvett hallgatók izgatottan várnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégiumai iránt idén is hatalmas volt az érdeklődés: Egerben és Jászberényben összesen öt kollégiumi épület áll rendelkezésre, összesen 1175 férőhellyel, hogy otthont adjanak az önálló életbe frissen belekóstoló fiataloknak. Az intézmény Jászberényben egy, Egerben pedig három olyan kollégiumi szállást kínál, amelyek közvetlen közelben találhatók az egyetem oktatási épületeihez – ezzel is megkönnyítve a vidékről érkező, nappali tagozatos hallgatók mindennapjait.
Kollégium vagy albérlet?
Berencsi Mónika Nóra, aki szeptembertől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgóképkultúra és médiaismeret szak hallgatójaként kezdi meg tanulmányait, lapunknak elmondta, hogy korábban már kollégista volt szülővárosában, és mivel Egerben magasak az albérletárak, ráadásul kifejezetten szerette a kollégiumi életet, számára egyértelmű volt, hogy ismét ezt a lakhatási formát választja.
Nagyon szerettem a társaságot és azt a hangulatot, amit a koli adott, úgyhogy számomra nem is volt kérdés, hogy itt is ezt választom. Ráadásul pénzügyileg is sokkal kedvezőbb, mint egy albérlet. Engem végül a Leányka úti kollégiumba vettek fel, ahol vannak háromágyas szobák, de kétágyas, apartman jellegűek is. Úgy tudom, az Almagyar utcai kollégiumban is hasonló a kialakítás. A szobákhoz tartozik vizesblokk, de a felszereltség attól függ, hogy melyik típusba kerül az ember. A nyíltnapon volt lehetőség megnézni a kolikat, de hogy engem pontosan melyik részre osztottak be, azt még nem tudom
- mesélte Mónika.
A jelentkezési folyamatot sem érezte bonyolultnak a gólya
– Ki kellett tölteni egy kérvényt, amiben például a lakóhely távolságát, az egy háztartásban élők számát és esetleges hátrányos helyzetet kellett megadni. Emellett hatósági igazolásokat és a szülők jövedelemigazolását kellett csatolni, az egészet pedig egy PDF-be kellett összefűzve beküldeni - mondta el.
Az albérlet ugyan felmerült lehetőségként – főként, mert gyerekkori legjobb barátnőjét is felvették az EKKE-re –, végül a kollégium mellett döntöttek.
Nézelődtünk, de a szüleimmel abban maradtunk, hogy ha már sikerült bekerülnöm, maradjon inkább a koli. Sajnálom, hogy nem vették fel azt, akivel szívesen laktam volna együtt, de így is sok volt osztály- és évfolyamtársamat felvették ide, és van néhány felsőbb éves ismerősöm is, akik segítenek eligazodni.
Úgy nyilatkozott, hogy bár egy új közösségbe beilleszkedni mindig kihívás, a kollégiumi életnek épp az a legnagyobb előnye, hogy az ember nincs egyedül.
– Fontosak a kapcsolatok az életben. Tudom, hogy új emberekkel és új környezettel ismerkedni sosem könnyű, de muszáj túllépni a kezdeti nehézségeken, és cselekedni. Én szeretek társaságban lenni, a kollégium pedig ebből a szempontból is sokkal többet ad, mint egy albérlet. Ott a szobatársakon kívül nincs más, míg a koliban mindenki együtt van, ez adja meg az igazi közösségi élményt.
Az albérletpiac felrobbant, elöntötték a hirdetések a Facebook csoportokat
Az Albérlet Eger nevű Facebook-csoportban naponta újabb és újabb hirdetések jelennek meg, jelezve, hogy nőtt a kínálat az egri albérletpiacon. A legtöbb lakás bérleti díja bőven meghaladja a 150 ezer forintot, de akad olyan ajánlat is, ahol 175 ezer forintért kínálnak lakhatást a Hatvani hóstya városrészben. Nemcsak a kínálat, hanem a kereslet is emelkedett: sok egyetemista keres albérletet Egerben, egyedül vagy barátokkal közösen.
Barta Richárd, a Duna House Eger ingatlaniroda vezetője lapunknak elmondta, hogy ő nem tapasztalt ugrásszerű növekedést az albérlet keresletben, inkább júliusban volt jellemző a felfokozott érdeklődés.
Hamar elkelnek a jó albérletek
Az egyetemi értesítések óta sokkal több telefonhívást kapok, mint a nyár korábbi szakában. Kezdetben nem értettem, mi az oka, de hasonló tapasztalatról számolt be egy ismerősöm, aki elmondta, hogy az egyetemisták vettek rajtot az utolsó pillanatban. Sajnos az én lakásom már rég ki van adva, csak a hirdetés kering még az interneten: nyár elején adtam ki a lakásomat egy kedves fiatal párnak - mondta el lapunk kérdésére egy egri főbérlő.
