A 400 ezer forintos albérlet sem maradt üresen Egerben – felér egy anyagi csőddel, ha valaki kiszorul a kollégiumból

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem két képzési helyén – Egerben és Jászberényben – öt kollégiumban összesen 1175 férőhellyel várják az önállósodás útjára lépő fiatalokat. Az intézmény a jászberényi képzési helyen egy, az egri telephelyen pedig három, egymáshoz és az egyetem számos oktatási épületéhez közel elhelyezkedő kollégiumi épületben kínál lakhatási lehetőséget a messziről érkező nappali tagozatos hallgatóinak. A közelmúltban számos beruházás indult és valósult meg a kollégiumi épületek korszerűsítésével kapcsolatban, többek között lecserélték az ágyakat, szúnyoghálókat szereltek fel, kicserélték a függönyöket és légkondicionálókat is felszereltek.

Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégiumi férőhelyeire évek óta kétszeres a túljelentkezés. Hol fognak lakni azok, akik nem jutottak be a koliba? Képünk illusztráció.

Fotó: Ladóczki Balázs

– A kollégiumi férőhelyek iránti érdeklődés a növekvő hallgatói létszámmal párhuzamosan évről évre nő, az utóbbi években kétszeres volt a túljelentkezés, amely jól mutatja, hogy az ország minden pontjáról, illetve külföldről is érkeznek hozzánk tanulni vágyók. Nagy öröm ez számunkra – nyilatkozta Kerek-Bócsi B. Ivett kollégiumigazgató.

A kollégiumi férőhelyek felosztása

A kollégiumi férőhelyek kiosztása a hallgatók szociális helyzetének megállapításával kezdődik. Ezen kívül vizsgálják a felvételi pontszámukat – felsőéves hallgatók esetében a tanulmányi eredményt, a lakóhelytől számított távolságot – melyek összesítése után kollégiumi felvételi pontot szereznek. Ezen eredmények rangsorolása dönt a kollégiumi felvételi pályázat eredményéről.

– A térítési díjakat a kollégiumok komfortfokozataihoz arányosítottuk. A jászberényi Zirzen Janka Kollégiumban havonta 13 ezer forintot, az egri Almagyardombi Kollégiumban 16 ezret kell fizetniük a felvételt nyert hallgatóinknak, a Leányka úti kollégiumban 17 ezer forint a havidíj, a Leányka Apartmanokban pedig havi 19 ezer forint térítési díj ellenében kínálunk lakhatást az intézmény nappali tagozatos hallgatóinak – foglalta össze Kerek-Bócsi B. Ivett.

Azoknak a hallgatóknak, akik egyik egyik kollégiumba sem nyertek felvételt, lehetőségük van szeptember elején lakhatási támogatásra pályázni, mellyel az intézmény a hallgatót terhelő kiadásokat elkötelezetten igyekszik csökkenteni 10 hónapon keresztül.