2 órája
A 400 ezer forintos albérlet sem maradt üresen Egerben – felér egy anyagi csőddel, ha valaki kiszorul a kollégiumból
Hamarosan kiderül, kik foglalhatják majd el egyetemi tanulmányaik megkezdésekor az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kollégiumait. Bár az értesítésekre még néhány napot várni kell, szinte biztos, hogy a nyár utolsó napjaiban még nagyobb lehet a kereslet az egri albérletek iránt. De mire számíthat az, akinek nem jut kollégiumi férőhely?
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem két képzési helyén – Egerben és Jászberényben – öt kollégiumban összesen 1175 férőhellyel várják az önállósodás útjára lépő fiatalokat. Az intézmény a jászberényi képzési helyen egy, az egri telephelyen pedig három, egymáshoz és az egyetem számos oktatási épületéhez közel elhelyezkedő kollégiumi épületben kínál lakhatási lehetőséget a messziről érkező nappali tagozatos hallgatóinak. A közelmúltban számos beruházás indult és valósult meg a kollégiumi épületek korszerűsítésével kapcsolatban, többek között lecserélték az ágyakat, szúnyoghálókat szereltek fel, kicserélték a függönyöket és légkondicionálókat is felszereltek.
– A kollégiumi férőhelyek iránti érdeklődés a növekvő hallgatói létszámmal párhuzamosan évről évre nő, az utóbbi években kétszeres volt a túljelentkezés, amely jól mutatja, hogy az ország minden pontjáról, illetve külföldről is érkeznek hozzánk tanulni vágyók. Nagy öröm ez számunkra – nyilatkozta Kerek-Bócsi B. Ivett kollégiumigazgató.
A kollégiumi férőhelyek felosztása
A kollégiumi férőhelyek kiosztása a hallgatók szociális helyzetének megállapításával kezdődik. Ezen kívül vizsgálják a felvételi pontszámukat – felsőéves hallgatók esetében a tanulmányi eredményt, a lakóhelytől számított távolságot – melyek összesítése után kollégiumi felvételi pontot szereznek. Ezen eredmények rangsorolása dönt a kollégiumi felvételi pályázat eredményéről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A térítési díjakat a kollégiumok komfortfokozataihoz arányosítottuk. A jászberényi Zirzen Janka Kollégiumban havonta 13 ezer forintot, az egri Almagyardombi Kollégiumban 16 ezret kell fizetniük a felvételt nyert hallgatóinknak, a Leányka úti kollégiumban 17 ezer forint a havidíj, a Leányka Apartmanokban pedig havi 19 ezer forint térítési díj ellenében kínálunk lakhatást az intézmény nappali tagozatos hallgatóinak – foglalta össze Kerek-Bócsi B. Ivett.
Azoknak a hallgatóknak, akik egyik egyik kollégiumba sem nyertek felvételt, lehetőségük van szeptember elején lakhatási támogatásra pályázni, mellyel az intézmény a hallgatót terhelő kiadásokat elkötelezetten igyekszik csökkenteni 10 hónapon keresztül.
Felújítják az elhagyatott egri épületet, kollégium lesz
Az albérletek iránti kereslet Egerben
– A nyár második felében megnövekedik a kereslet az albérletek iránt, többnyire az egyetemre felvett fiatalok próbálnak minél kedvezőbb lakhatást találni maguknak. Leginkább a 120 ezer forintig terjedő havi bérleti díjjal hirdetett lakásokat keresik, de sajnos ebben az árkategóriában a kínálat nem akkora, mint a kereslet volna – mondta el lapunk kérdésére Barta Richárd, a Duna House Eger ingatlaniroda vezetője.
Az albérletek piacán a 150 ezer forinttól kezdődő bérleti díjjal hirdetett lakások fordulnak elő hangsúlyosabban, de ezeknél az ingatlanoknál sokszor kizáró tényező, hogy egyetemista vegye ki. Az ilyen árfekvésű bérleményeket egyébként inkább társbérlet formájában vennék ki az egyetem hallgatói, mivel a felmerülő magasabb költségeket szétosztva könnyebb kifizetni is.
– A társbérletben gondolkodóknak kicsit nagyobb terük van a kevésbé alacsony árú albérletek között válogatni, azonban még ezen lakások esetében is előfordul, hogy egyedüli bérlőként költözne be egy-egy fiatal. Előfordult már olyan is, hogy 400 ezer forintos havi bérleti díjban egyezett meg az albérlet kiadója és egyedül élő lakója – tette hozzá Richárd.
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
Kettészakadt a kis hevesi falu a vasárnapi zivatarban: megtörtént, amire csak kevesen gondolnak