2 órája
Kiderült, valóban munkásszálló lesz-e az egri kollégiumból
Különféle híresztelések kaptak szárnyra arról, hogy az egyik egri kollégiumból munkásszállót csinálnak. A kollégium eladásáról szóló hírek valósak, de kiderült az is, mi lesz a kolisokkal.
Eger lakosai között a napokban felmerült a szóbeszéd, amely szerint a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Mátyás király úti kollégiumát eladták, és az épületben munkásszálló lesz. Különféle híresztelések kaptak szárnyra a kollégium eladásával kapcsolatban, voltak, akik tudni vélték, hogy egy logisztikai cég vette meg, mások azért aggódtak, hová kerülnek a gyerekek, akinek lassan kezdődik a tanév.
Utánajártunk, mennyire valós a hír. A történet kissé bonyolult, mivel maga az épület sokáig a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium kezében volt, ők bérelték. Tavaly azonban az iskola átadta a Szilágyinak, és az Egri tankerületi Központnak. Ezzel az épület bérlője a Neumann helyett a Szilágyi lett, valamint az ott dolgozó nevelőtanárok is a Szilágyi kötelékébe kerültek az ott lakó, Arany János Tehetséggondozó Programos (AJTP) kollégistákkal együtt. A helyzet azért is különleges, mert az AJTP-s kolisok, akik a Mátyás király úti Kollégiumban laknak, továbbra is a Neumannban tanulnak, csak kollégistaként kerültek a Szilágyihoz.
140 neumannos kollégistát vesznek át a Szilágyi kolijába
Mi az igazság a kollégium eladásáról?
A most terjedő hír annyiban igaz, hogy valóban történt tulajdonosváltás, azonban Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a diákok szempontjából mi sem változik.
– 2025 júniusában tulajdonosváltásra került sor az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Mátyás király 76. szám alatti kollégium esetében. Tekintettel arra, hogy az új tulajdonossal érvényes bérleti szerződése van az Egri Tankerületi Központnak, a tulajdonosváltás nem befolyásolja a köznevelési feladatellátást – fogalmazott az igazgató.
Úgy tudjuk, hogy a szerződés még 4 évig érvényes. Így tehát a kollégisták nyugodtan beköltözhetnek az új tanév kezdetén, a kollégium működésében lényegében nem változik semmi.
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos településeEzek a legveszélyesebb települések Hevesben.