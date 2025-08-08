Kiderült, valóban munkásszálló lesz-e az egri kollégiumból

Eger lakosai között a napokban felmerült a szóbeszéd, amely szerint a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Mátyás király úti kollégiumát eladták, és az épületben munkásszálló lesz. Különféle híresztelések kaptak szárnyra a kollégium eladásával kapcsolatban, voltak, akik tudni vélték, hogy egy logisztikai cég vette meg, mások azért aggódtak, hová kerülnek a gyerekek, akinek lassan kezdődik a tanév.

Kiderült az igazság a Mátyás király úti Kollégium eladásával kapcsolatban

Utánajártunk, mennyire valós a hír. A történet kissé bonyolult, mivel maga az épület sokáig a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium kezében volt, ők bérelték. Tavaly azonban az iskola átadta a Szilágyinak, és az Egri tankerültei Központnak. Ezzel az épület bérlője a Neumann helyett a Szilágyi lett, valamint az ott dolgozó nevelőtanárok is a Szilágyi kötelékébe kerültek az ott lakó, Arany János Tehetséggondozó Programos (AJTP) kollégistákkal együtt. A helyzet azért is különleges, mert az AJTP-s kolisok, akik a Mátyás király úti Kollégiumban laknak, továbbra is a Neummanban tanulnak, csak kollégistaként kerültek a Szilágyihoz.