Tévhit, amit rengeteg sofőr elhisz a körforgalomról – te is köztük vagy?

A körforgalomban sokan rutinszerűen haladnak, de nem mindig helyesen. Gyakori jelenség, hogy valaki befelé indexel, jelezve a kihajtás szándékát, majd mégsem az első lehetőségnél tér ki. Bár ez látszólag ártalmatlan, valójában félrevezető lehet a többi közlekedő számára, és növeli a balesetveszélyt.

Ha valaki a körforgalom belső sávjában halad, befelé indexel, de nem a következő kijáratnál hagyja el a kört, ezzel megtévesztheti a többi közlekedőt

Fotó: Huszár Márk

A körforgalom elhagyásakor kötelező használni az irányjelzőt

Utánajártunk, mi a szabály és a következmény, ha valaki balra indexel a körforgalomba érkezve, de nem az első kijáratnál hajt ki, vagy egyáltalán nem jelez, amikor elhagyja a kört.

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a KRESZ 29. § (2) * Az irányváltoztatást – ide nem értve a körforgalmú útra történő bekanyarodást – a művelet előtt kellő időben megkezdett és annak befejezéséig folyamatosan adott irányjelzéssel kell jelezni. E rendelkezést kell alkalmazni a körforgalmú útról történő letérés esetében is. A jármű vezetője egyéb esetben (pl. útkereszteződésben kanyarodó főútvonalon való továbbhaladás esetén) is adhat irányjelzést, ha ezzel továbbhaladási irányáról a közlekedés más résztvevői számára többlettájékoztatást ad, az irányjelzés azonban megtévesztő nem lehet.

