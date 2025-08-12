Szorongással teli páciens érkezett a hatvani kórházba, de ami ezután történt, arra ő sem számított

A Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Facebook-oldalán osztotta meg azt a levelet, amelyet egy páciens írt a főigazgatónak. A beteg a gasztroenterológiai osztály orvosainak, szakdolgozóinak és kiszolgáló személyzetének mondott köszönetet.

Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

A kórház, ahol a mosoly is része a gyógyításnak

A páciens elmondása szerint feszült és szorongó állapotban érkezett a kórházba, ám a mosolygós, szeretetteljes személyzet hamar feloldotta a benne lévő feszültséget.