Szorongással teli páciens érkezett a hatvani kórházba, de ami ezután történt, arra ő sem számított
Ismét levél érkezett a hatvani kórházba.
A Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Facebook-oldalán osztotta meg azt a levelet, amelyet egy páciens írt a főigazgatónak. A beteg a gasztroenterológiai osztály orvosainak, szakdolgozóinak és kiszolgáló személyzetének mondott köszönetet.
A kórház, ahol a mosoly is része a gyógyításnak
A páciens elmondása szerint feszült és szorongó állapotban érkezett a kórházba, ám a mosolygós, szeretetteljes személyzet hamar feloldotta a benne lévő feszültséget.
Immáron két alkalommal kerültem szakszerű ellátásba, vizsgálati beavatkozásba. A barátságos környezeten felül szeretetteljes, mosolygós emberek figyelmét élvezhettem, amely a stresszes szorongásomat sikeresen oldotta. Nagyon köszönöm, hogy napi fáradtságos munkájukon túl mindent elkövetnek, hogy nyugalomban és gördülékenyen folyjon a betegek ellátása.
Nemrégiben is érkezett hálalevél a hatvani kórházba, amelyben a páciens köszönetet mondott minden dolgozónak elhivatott, szakértő és emberséges munkájukért. Mint írta, ott léte alatt mindenki – az orvosoktól az ápolókon át a takarítókig és a diagnosztikai dolgozókig – a legmagasabb elismerést érdemli.
Napokig feküdt a hatvani kórházban, olyasmit tapasztalt, hogy azonnal le kellett írnia
