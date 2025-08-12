augusztus 12., kedd

Fordulat

1 órája

Szorongással teli páciens érkezett a hatvani kórházba, de ami ezután történt, arra ő sem számított

Ismét levél érkezett a hatvani kórházba.

Heol.hu

A Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Facebook-oldalán osztotta meg azt a levelet, amelyet egy páciens írt a főigazgatónak. A beteg a gasztroenterológiai osztály orvosainak, szakdolgozóinak és kiszolgáló személyzetének mondott köszönetet.

kórház, beteg
Szorongva érkezett a beteg a hatvani kórházba, ám a szakszerű ellátás és a mosolygós személyzet hamar feloldotta a feszültségét
Forrás:  Kállai Márton/Szabad Föld

A kórház, ahol a mosoly is része a gyógyításnak

A páciens elmondása szerint feszült és szorongó állapotban érkezett a kórházba, ám a mosolygós, szeretetteljes személyzet hamar feloldotta a benne lévő feszültséget.

Immáron két alkalommal kerültem szakszerű ellátásba, vizsgálati beavatkozásba. A barátságos környezeten felül szeretetteljes, mosolygós emberek figyelmét élvezhettem, amely a stresszes szorongásomat sikeresen oldotta. Nagyon köszönöm, hogy napi fáradtságos munkájukon túl mindent elkövetnek, hogy nyugalomban és gördülékenyen folyjon a betegek ellátása.

Nemrégiben is érkezett hálalevél a hatvani kórházba, amelyben a páciens köszönetet mondott minden dolgozónak elhivatott, szakértő és emberséges munkájukért. Mint írta, ott léte alatt mindenki – az orvosoktól az ápolókon át a takarítókig és a diagnosztikai dolgozókig – a legmagasabb elismerést érdemli.

 

