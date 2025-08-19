Élete legrosszabb napján került az egri kórházba, ahol minden megváltozott

Levél érkezett a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézethez. Egy beteg osztotta meg tapasztalatait a sürgősségi osztályon átélt élményeiről. Mint írta, augusztus 17-én került be az osztályra, és bár úgy érzi, ez volt élete legrosszabb napja, az ott tapasztaltakért örökre hálás marad.

Ismét egy hálalevelet kapott az egri kórház, ezúttal élete legrosszabb napját tették szebbé

Fotó: Berán Dániel

Egy beteg köszönete az egri kórháznak az életre szóló élményért

A levél szerint már a betegfelvételnél érezhető volt az empátia: a dolgozók kedvesen bántak vele, többször is érdeklődtek az állapota felől a várakozás ideje alatt.

Külön köszönetét fejezte ki a szolgálatban lévő biztonsági őrnek is, aki észrevette, hogy nincs nála innivaló, és mivel a fájdalmai miatt nem tudott elmenni vízért, ő maga hozott neki frissítőt. A vizsgálatokat követően is többször odament hozzá, megkérdezte, hogy van.