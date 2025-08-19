1 órája
Élete legrosszabb napján került az egri kórházba, ahol minden megváltozott
Ismét levelet kapott az egri kórház. Egy beteg a sürgősségi osztályon szerzett tapasztalatairól számolt be, és bár elmondása szerint ez volt élete legrosszabb napja, azt, amit a kórházban átélt, sosem felejti el.
Levél érkezett a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézethez. Egy beteg osztotta meg tapasztalatait a sürgősségi osztályon átélt élményeiről. Mint írta, augusztus 17-én került be az osztályra, és bár úgy érzi, ez volt élete legrosszabb napja, az ott tapasztaltakért örökre hálás marad.
Egy beteg köszönete az egri kórháznak az életre szóló élményért
A levél szerint már a betegfelvételnél érezhető volt az empátia: a dolgozók kedvesen bántak vele, többször is érdeklődtek az állapota felől a várakozás ideje alatt.
Külön köszönetét fejezte ki a szolgálatban lévő biztonsági őrnek is, aki észrevette, hogy nincs nála innivaló, és mivel a fájdalmai miatt nem tudott elmenni vízért, ő maga hozott neki frissítőt. A vizsgálatokat követően is többször odament hozzá, megkérdezte, hogy van.
