Kórházi élmény

Élete legrosszabb napján került az egri kórházba, ahol minden megváltozott

Címkék#tapasztalat#levél#egri kórház

Ismét levelet kapott az egri kórház. Egy beteg a sürgősségi osztályon szerzett tapasztalatairól számolt be, és bár elmondása szerint ez volt élete legrosszabb napja, azt, amit a kórházban átélt, sosem felejti el.

Heol.hu

Levél érkezett a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézethez. Egy beteg osztotta meg tapasztalatait a sürgősségi osztályon átélt élményeiről. Mint írta, augusztus 17-én került be az osztályra, és bár úgy érzi, ez volt élete legrosszabb napja, az ott tapasztaltakért örökre hálás marad.

kórház, levél, hála
Ismét egy hálalevelet kapott az egri kórház, ezúttal élete legrosszabb napját tették szebbé
Fotó: Berán Dániel

Egy beteg köszönete az egri kórháznak az életre szóló élményért

A levél szerint már a betegfelvételnél érezhető volt az empátia: a dolgozók kedvesen bántak vele, többször is érdeklődtek az állapota felől a várakozás ideje alatt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Külön köszönetét fejezte ki a szolgálatban lévő biztonsági őrnek is, aki észrevette, hogy nincs nála innivaló, és mivel a fájdalmai miatt nem tudott elmenni vízért, ő maga hozott neki frissítőt. A vizsgálatokat követően is többször odament hozzá, megkérdezte, hogy van.

 

 

