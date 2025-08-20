3 órája
Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a betegnél, viszont az egri kórház csodát tett vele
Rosszindulatú daganattal érkezett a páciens az egri kórházba. A kórházban tapasztaltakról úgy érezte, levelet kell írnia.
Egy páciens, egy történet, mosolygós személyzet, alapos orvosok és gyógyulás. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház urológiai osztályára érkezett egy páciens, akinél a tavalyi év során rosszindulatú prosztata daganatot diagnosztizáltak. A beteg hatalmas szorongással és félelemmel jelent meg a kórházban, viszont a csapatmunka, emberség és szervezettség amit ott talált, örökre megváltoztatta az életét.
Megváltozott a páciens élete a kórházban
A beteg elmondása szerint tavaly nyáron a megemelkedett PSA-szint miatt Dr. Kovács Péter főorvos úr biopsziát végzett nála, amely során rosszindulatú prosztatarákot diagnosztizáltak.
Nagy szorongással és félelemmel jelentem meg a vizsgálatra, hiszen közismertek a kórházak finanszírozási problémái, az orvosok és szakdolgozók túlterheltsége, a várólisták, az eszközhiányok.
Önöknél rendezettséget, szervezettséget, emberséget láttam, és kiváló csapatmunkát tapasztaltam meg, ahogyan a személyzet kommunikált egymással és a beteggel, egy kis humorral oldva a beteg feszültségét, félelmét
- írta levelében a páciens.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Nem gondolta volna, hogy visszatér a halálból az egri kórház betege
Külön köszönet illeti Dr. Kovács Péter főorvos urat, aki évekkel ezelőtt ráirányította a figyelmét a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, még tünetek jelentkezése előtt. Emellett hálás a türelméért és támogatásáért, amely végigkísérte a prosztata eltávolító műtét előkészítésétől az utógondozásig.
A februárban elvégzett műtétet követően, egy hónap alatt visszatérhettem a munkámhoz és teljes értékű fizikai, családi életet élhetek, minden hátrányos tünet nélkül
- hálálkodott a páciens.
Rengeteg köszönő levelet kap a kórház, július elején egy beteg háromszor járta meg a traumatológiai osztályt, ahol gyors és szakszerű ellátást kapott.
Háromszor kellett kórházba mennie – erre még ő sem számított
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet