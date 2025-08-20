Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a betegnél, viszont az egri kórház csodát tett vele

Egy páciens, egy történet, mosolygós személyzet, alapos orvosok és gyógyulás. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház urológiai osztályára érkezett egy páciens, akinél a tavalyi év során rosszindulatú prosztata daganatot diagnosztizáltak. A beteg hatalmas szorongással és félelemmel jelent meg a kórházban, viszont a csapatmunka, emberség és szervezettség amit ott talált, örökre megváltoztatta az életét.

Az egri kórházat ismét elismerésben részesítette egy páciens, akin sikeres műtétet végeztek

Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

Megváltozott a páciens élete a kórházban

A beteg elmondása szerint tavaly nyáron a megemelkedett PSA-szint miatt Dr. Kovács Péter főorvos úr biopsziát végzett nála, amely során rosszindulatú prosztatarákot diagnosztizáltak.

Nagy szorongással és félelemmel jelentem meg a vizsgálatra, hiszen közismertek a kórházak finanszírozási problémái, az orvosok és szakdolgozók túlterheltsége, a várólisták, az eszközhiányok.

Önöknél rendezettséget, szervezettséget, emberséget láttam, és kiváló csapatmunkát tapasztaltam meg, ahogyan a személyzet kommunikált egymással és a beteggel, egy kis humorral oldva a beteg feszültségét, félelmét

- írta levelében a páciens.

