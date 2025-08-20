augusztus 20., szerda

István névnap

Hatalmas fordulat

1 órája

Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a betegnél, viszont az egri kórház csodát tett vele

Rosszindulatú daganattal érkezett a páciens az egri kórházba. A kórházban tapasztaltakról úgy érezte, levelet kell írnia.

Heol.hu

Egy páciens, egy történet, mosolygós személyzet, alapos orvosok és gyógyulás. A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház urológiai osztályára érkezett egy páciens, akinél a tavalyi év során rosszindulatú prosztata daganatot diagnosztizáltak. A beteg hatalmas szorongással és félelemmel jelent meg a kórházban, viszont a csapatmunka, emberség és szervezettség amit ott talált, örökre megváltoztatta az életét. 

egri kórház, levél, hála
Az egri kórházat ismét elismerésben részesítette egy páciens, akin sikeres műtétet végeztek
Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

Megváltozott a páciens élete a kórházban

A beteg elmondása szerint tavaly nyáron a megemelkedett PSA-szint miatt Dr. Kovács Péter főorvos úr biopsziát végzett nála, amely során rosszindulatú prosztatarákot diagnosztizáltak.

Nagy szorongással és félelemmel jelentem meg a vizsgálatra, hiszen közismertek a kórházak finanszírozási problémái, az orvosok és szakdolgozók túlterheltsége, a várólisták, az eszközhiányok.
Önöknél rendezettséget, szervezettséget, emberséget láttam, és kiváló csapatmunkát tapasztaltam meg, ahogyan a személyzet kommunikált egymással és a beteggel, egy kis humorral oldva a beteg feszültségét, félelmét

- írta levelében a páciens.

Külön köszönet illeti Dr. Kovács Péter főorvos urat, aki évekkel ezelőtt ráirányította a figyelmét a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, még tünetek jelentkezése előtt. Emellett hálás a türelméért és támogatásáért, amely végigkísérte a prosztata eltávolító műtét előkészítésétől az utógondozásig.

A februárban elvégzett műtétet követően, egy hónap alatt visszatérhettem a munkámhoz és teljes értékű fizikai, családi életet élhetek, minden hátrányos tünet nélkül

- hálálkodott a páciens. 

Rengeteg köszönő levelet kap a kórház, július elején egy beteg háromszor járta meg a traumatológiai osztályt, ahol gyors és szakszerű ellátást kapott. 

 

