Olyan fogadtatást kapott az édesanya a hatvani kórházban, hogy a hozzátartozó sem hagyta szó nélkül
Augusztus elsején mentő szállította az édesanyát kórházba. A hozzátartozó számára felejthetetlen élmény volt az, amit a sürgősségin tapasztalt.
Késő este mentővel szállították a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet sürgősségi osztályára azt az édesanyát, akinek ellátása példaértékű volt. A beteg gyermeke levélben fejezte ki köszönetét a kórház dolgozóinak odaadó munkájukért - osztotta meg a kórház Facebook oldalán.
Odaadó gondoskodás fogadta a beteget a hatvani kórház sürgősségijén
— 2025.08.01-jén 22:25-kor mentő szállította édesanyámat a sürgősségi részlegre. Példaértékű ellátásban volt része anyukámnak, mint betegnek, és nekem, mint hozzátartozónak. Megnyugtattak, kedvesek, türelmesek, ugyanakkor határozottak és gyorsak voltak. Minden mozdulatukból érződött a szeretet és együttérzés - fogalmazott levelében a hozzátartozó.
A hozzátartozó külön is kérte, hogy köszönetüket adják át Dr. Molnár Sándor orvosnak és Velkei Bettina szakdolgozónak, akik a késői órák ellenére is minden figyelmet megadtak számukra.
Megkaptunk minden szükséges információt és ellátást kérés nélkül is, pedig nagyon sokadik ellátottak voltunk már abban a késői órában. Odaadó munkájukat és emberségüket köszönjük!
- zárta sorait a köszönőlevél írója.
