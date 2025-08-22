Olyan fogadtatást kapott az édesanya a hatvani kórházban, hogy a hozzátartozó sem hagyta szó nélkül

Késő este mentővel szállították a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet sürgősségi osztályára azt az édesanyát, akinek ellátása példaértékű volt. A beteg gyermeke levélben fejezte ki köszönetét a kórház dolgozóinak odaadó munkájukért - osztotta meg a kórház Facebook oldalán.

Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

— 2025.08.01-jén 22:25-kor mentő szállította édesanyámat a sürgősségi részlegre. Példaértékű ellátásban volt része anyukámnak, mint betegnek, és nekem, mint hozzátartozónak. Megnyugtattak, kedvesek, türelmesek, ugyanakkor határozottak és gyorsak voltak. Minden mozdulatukból érződött a szeretet és együttérzés - fogalmazott levelében a hozzátartozó.