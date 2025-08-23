Az évekig tartó betegség alatt az egri kórház olyat tett a beteggel, amire senki sem számított

Egy kórházi kezelés mindig nehéz időszak a betegek és hozzátartozóik számára. B. Istvánné édesanyja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház páciense volt, és szívből jövő levelében szeretné kifejezni háláját minden dolgozónak, akik anyukája évekig tartó kezelésében részt vettek. Az üzenet nemcsak az orvosok, ápolók és mentősök elhivatottságát emeli ki, hanem az emberi törődés és kedvesség jelentőségét is.

A hosszú évek alatt a kórház dolgozói példaértékű odaadással és kedvességgel támogatták a beteget

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A kórház, ahol a kedvesség gyógyít

B. Istvánné gyermeke szeretné szívből megköszönni mindazoknak a segítségét és támogatását, akikkel édesanyja kezelés során találkozott. Mindenki – legyen az orvos, mentős vagy ápoló – maximális kedvességgel és szakértelemmel fordult hozzájuk. A levélben név szerint is köszönetet mondott azoknak, akik különösen sokat tettek a beteg és családja támogatásáért:

DR. Kovács Kázmér

DR. Gergely Szilárd

DR. Maszárovics Zoltán

az SBO teljes türelmes személyzete

a sebészeti osztály összes dolgozója

a Hospice osztály minden nővére

B. Istvánné külön kiemelte a szakértelmet, elhivatottságot és az erőn felüli küzdelmet, amit a dolgozók nap mint nap tanúsítanak.