Ezt üzente a beteg rokona az egri kórház több osztályának, teljes egészében mutatjuk a levelet

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Facebook-oldalán tette közzé azt a megható levelet, amelyet egy beteg közeli hozzátartozója küldött el az intézménynek. Az üzenetben a levélíró köszönetét fejezte ki a sürgősségi osztályon, a mentőszolgálatnál, valamint a neurológiai osztályon dolgozó ápolóknak és orvosoknak, külön kiemelve a főorvos munkáját is.

Emberfeletti munkájukért kapott hálalevelet Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház

Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egy kórház, ahol emberségből is jelesre vizsgáztak

Mint ahogy a hozzátartozó írta,

minden dolgozó erőn felül, végtelenül kedvesen és segítőkészen végezte a munkáját.

A hozzátartozó szerint példamutató, hogy a kórházi dolgozók az egészségügy jelenlegi nehéz, szűkös körülményei között is emberséggel, türelemmel és maximális odafigyeléssel tudtak helytállni. Kiemelte, rendkívül hálás azért, hogy ilyen kiszolgáltatott élethelyzetben is emberséggel fordultak a beteghez és a családjához.