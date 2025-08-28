1 órája
Ezt üzente a beteg rokona az egri kórház több osztályának, teljes egészében mutatjuk a levelet
Újabb levél érkezett a Markhot Ferenc Kórházhoz. Egy beteg hozzátartozója írta meg, milyen emberfeletti gondoskodásban részesült családtagja a kórház dolgozóitól.
A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Facebook-oldalán tette közzé azt a megható levelet, amelyet egy beteg közeli hozzátartozója küldött el az intézménynek. Az üzenetben a levélíró köszönetét fejezte ki a sürgősségi osztályon, a mentőszolgálatnál, valamint a neurológiai osztályon dolgozó ápolóknak és orvosoknak, külön kiemelve a főorvos munkáját is.
Egy kórház, ahol emberségből is jelesre vizsgáztak
Mint ahogy a hozzátartozó írta,
minden dolgozó erőn felül, végtelenül kedvesen és segítőkészen végezte a munkáját.
A hozzátartozó szerint példamutató, hogy a kórházi dolgozók az egészségügy jelenlegi nehéz, szűkös körülményei között is emberséggel, türelemmel és maximális odafigyeléssel tudtak helytállni. Kiemelte, rendkívül hálás azért, hogy ilyen kiszolgáltatott élethelyzetben is emberséggel fordultak a beteghez és a családjához.
Háromszor kellett kórházba mennie – erre még ő sem számított
A levél megható zárása különösen sokatmondó
—Köszönöm szépen, hogy emberek tudnak maradni, és maximálisan segíteni, mikor az ember ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Le a kalappal előttük! - fogalmazott a hozzátartozó. Egy hozzászóló is megerősítette, hogy neki is hasonlóan pozitív tapasztalatai voltak a kórház neurológiai osztályával kapcsolatban, és sok sikert kívánt az ott dolgozóknak a további munkájukhoz.
A kórházhoz folyamatosan érkeznek a köszönőlevelek. Korábban egy olyan esetről számoltunk be, amikor egy betegnél rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak, ám az egri kórház orvosainak és ápolóinak köszönhetően szinte csodával határos módon egy hónapon belül visszatérhetett a munkába, azóta pedig teljes életet él.
Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a betegnél, viszont az egri kórház csodát tett vele
