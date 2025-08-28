augusztus 28., csütörtök

Levél a kórháznak

1 órája

Ezt üzente a beteg rokona az egri kórház több osztályának, teljes egészében mutatjuk a levelet

Újabb levél érkezett a Markhot Ferenc Kórházhoz. Egy beteg hozzátartozója írta meg, milyen emberfeletti gondoskodásban részesült családtagja a kórház dolgozóitól.

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Facebook-oldalán tette közzé azt a megható levelet, amelyet egy beteg közeli hozzátartozója küldött el az intézménynek. Az üzenetben a levélíró köszönetét fejezte ki a sürgősségi osztályon, a mentőszolgálatnál, valamint a neurológiai osztályon dolgozó ápolóknak és orvosoknak, külön kiemelve a főorvos munkáját is.

egri kórház
Emberfeletti munkájukért kapott hálalevelet Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház
Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

Egy kórház, ahol emberségből is jelesre vizsgáztak

Mint ahogy a hozzátartozó írta, 

minden dolgozó erőn felül, végtelenül kedvesen és segítőkészen végezte a munkáját.

A hozzátartozó szerint példamutató, hogy a kórházi dolgozók az egészségügy jelenlegi nehéz, szűkös körülményei között is emberséggel, türelemmel és maximális odafigyeléssel tudtak helytállni. Kiemelte, rendkívül hálás azért, hogy ilyen kiszolgáltatott élethelyzetben is emberséggel fordultak a beteghez és a családjához.

A levél megható zárása különösen sokatmondó

—Köszönöm szépen, hogy emberek tudnak maradni, és maximálisan segíteni, mikor az ember ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Le a kalappal előttük! - fogalmazott a hozzátartozó. Egy hozzászóló is megerősítette, hogy neki is hasonlóan pozitív tapasztalatai voltak a kórház neurológiai osztályával kapcsolatban, és sok sikert kívánt az ott dolgozóknak a további munkájukhoz.

A kórházhoz folyamatosan érkeznek a köszönőlevelek. Korábban egy olyan esetről számoltunk be, amikor egy betegnél rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak, ám az egri kórház orvosainak és ápolóinak köszönhetően szinte csodával határos módon egy hónapon belül visszatérhetett a munkába, azóta pedig teljes életet él.

 

