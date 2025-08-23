augusztus 23., szombat

Kórházi tapasztalatok

53 perce

Az évekig tartó betegség alatt az egri kórház olyat tett a beteggel, amire senki sem számított

Címkék#kórház#szakértelem#édesanya

Egy levélben fogalmazta meg tapasztalatait a beteg hozzátartozója. Édesanyja évekig az egri kórház betege volt, de a kórház teljesen megváltoztatta az életét.

Heol.hu

Egy kórházi kezelés mindig nehéz időszak a betegek és hozzátartozóik számára. B. Istvánné édesanyja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház páciense volt, és szívből jövő levelében szeretné kifejezni háláját minden dolgozónak, akik anyukája évekig tartó kezelésében részt vettek. Az üzenet nemcsak az orvosok, ápolók és mentősök elhivatottságát emeli ki, hanem az emberi törődés és kedvesség jelentőségét is.

A fiatal férfi 2 hetet töltött az egri kórház intenzív osztályán
A hosszú évek alatt a kórház dolgozói példaértékű odaadással és kedvességgel támogatták a beteget
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A kórház, ahol a kedvesség gyógyít

B. Istvánné gyermeke szeretné szívből megköszönni mindazoknak a segítségét és támogatását, akikkel édesanyja kezelés során találkozott. Mindenki – legyen az orvos, mentős vagy ápoló – maximális kedvességgel és szakértelemmel fordult hozzájuk. A levélben név szerint is köszönetet mondott azoknak, akik különösen sokat tettek a beteg és családja támogatásáért:

  • DR. Kovács Kázmér
  • DR. Gergely Szilárd
  • DR. Maszárovics Zoltán
  • az SBO teljes türelmes személyzete
  • a sebészeti osztály összes dolgozója
  • a Hospice osztály minden nővére

B. Istvánné külön kiemelte a szakértelmet, elhivatottságot és az erőn felüli küzdelmet, amit a dolgozók nap mint nap tanúsítanak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az emberi gesztus ereje

Köszönöm, hogy mindenben támogatták a családunkat. Köszönöm a sok őszinte és egyenes beszélgetést, hogy a napi többszöri telefonos érdeklődés sosem tűnt terhesnek számukra

- írta levelében a hozzátartozó.

A levél végén a hozzátartozó minden dolgozónak sok szakmai sikert, boldog családi életet és jó egészséget kívánt, kiemelve, mennyire fontos a személyes törődés a gyógyítás mellett.

Rengeteg köszönőlevelet kapott az elmúlt időszakban az egri kórház, legutóbb arról számoltunk be, hogy egy beteg a legrosszabb napját élte meg, viszont az ott dolgozók mosolyt tudtak csalni az arcára. 

 

