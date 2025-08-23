53 perce
Az évekig tartó betegség alatt az egri kórház olyat tett a beteggel, amire senki sem számított
Egy levélben fogalmazta meg tapasztalatait a beteg hozzátartozója. Édesanyja évekig az egri kórház betege volt, de a kórház teljesen megváltoztatta az életét.
Egy kórházi kezelés mindig nehéz időszak a betegek és hozzátartozóik számára. B. Istvánné édesanyja a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház páciense volt, és szívből jövő levelében szeretné kifejezni háláját minden dolgozónak, akik anyukája évekig tartó kezelésében részt vettek. Az üzenet nemcsak az orvosok, ápolók és mentősök elhivatottságát emeli ki, hanem az emberi törődés és kedvesség jelentőségét is.
A kórház, ahol a kedvesség gyógyít
B. Istvánné gyermeke szeretné szívből megköszönni mindazoknak a segítségét és támogatását, akikkel édesanyja kezelés során találkozott. Mindenki – legyen az orvos, mentős vagy ápoló – maximális kedvességgel és szakértelemmel fordult hozzájuk. A levélben név szerint is köszönetet mondott azoknak, akik különösen sokat tettek a beteg és családja támogatásáért:
- DR. Kovács Kázmér
- DR. Gergely Szilárd
- DR. Maszárovics Zoltán
- az SBO teljes türelmes személyzete
- a sebészeti osztály összes dolgozója
- a Hospice osztály minden nővére
B. Istvánné külön kiemelte a szakértelmet, elhivatottságot és az erőn felüli küzdelmet, amit a dolgozók nap mint nap tanúsítanak.
Az emberi gesztus ereje
Köszönöm, hogy mindenben támogatták a családunkat. Köszönöm a sok őszinte és egyenes beszélgetést, hogy a napi többszöri telefonos érdeklődés sosem tűnt terhesnek számukra
- írta levelében a hozzátartozó.
A levél végén a hozzátartozó minden dolgozónak sok szakmai sikert, boldog családi életet és jó egészséget kívánt, kiemelve, mennyire fontos a személyes törődés a gyógyítás mellett.
Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a betegnél, viszont az egri kórház csodát tett vele
