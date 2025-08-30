augusztus 30., szombat

Változás

1 órája

Figyelem, költözés! – Mutatjuk, hol találják átmenetileg Egerben az álláskeresők a segítséget

Címkék#Heves Vármegyei Kormányhivatal#átmeneti#álláskereső

Átmeneti helyszíneken várja ügyfeleit szeptemberben az egri foglalkoztatási ügyfélszolgálat felújítás miatt.

Heol.hu
Máshol várják szeptemberben Egerben az álláskeresőket

Forrás: Heol.hu

Egy hónapra ideiglenes helyszínekre költözik az Egri Járási Hivatal egri foglalkoztatási ügyfélszolgálata. 2025. szeptember 8-tól 26-ig a Kossuth úti Buttler-ház földszintjén és a Klapka u. 9. B épület 2. emeletén lehet álláskereséssel kapcsolatos ügyeket intézni - írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal

Mint írták, A költözés egy-egy napján (szeptember 5-én és 29-én) szünetel majd az ügyfélfogadás. 

 

