Figyelem, költözés! – Mutatjuk, hol találják átmenetileg Egerben az álláskeresők a segítséget

Egy hónapra ideiglenes helyszínekre költözik az Egri Járási Hivatal egri foglalkoztatási ügyfélszolgálata. 2025. szeptember 8-tól 26-ig a Kossuth úti Buttler-ház földszintjén és a Klapka u. 9. B épület 2. emeletén lehet álláskereséssel kapcsolatos ügyeket intézni - írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írták, A költözés egy-egy napján (szeptember 5-én és 29-én) szünetel majd az ügyfélfogadás.