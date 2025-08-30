Változás
34 perce
Figyelem, költözés! – Mutatjuk, hol találják átmenetileg Egerben az álláskeresők a segítséget
Átmeneti helyszíneken várja ügyfeleit szeptemberben az egri foglalkoztatási ügyfélszolgálat felújítás miatt.
Máshol várják szeptemberben Egerben az álláskeresőket
Forrás: Heol.hu
Egy hónapra ideiglenes helyszínekre költözik az Egri Járási Hivatal egri foglalkoztatási ügyfélszolgálata. 2025. szeptember 8-tól 26-ig a Kossuth úti Buttler-ház földszintjén és a Klapka u. 9. B épület 2. emeletén lehet álláskereséssel kapcsolatos ügyeket intézni - írja a Heves Vármegyei Kormányhivatal.
Mint írták, A költözés egy-egy napján (szeptember 5-én és 29-én) szünetel majd az ügyfélfogadás.
