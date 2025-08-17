1 órája
Nagydíjjal tért haza a szoboszlói lovasfesztiválról a BNPI ménese + fotók
Díjjakkal tértek haza a lovak Szentistvánra. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Batúz-tanyai Furioso-North Star ménese is részt vett a 44. Kösely Kupán.
Idén augusztus első hétvégéjén tartották a hajdúszoboszlói lovas fesztivált, azaz a 44. Kösely Kupát, ahol a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Batúz-tanyai ménese is képviseltette magát. A BNPI több fogattal és egy hátaslóval jelent meg az eseményen, amely pénteken parádés lovas felvonulással kezdődött Hajdúszoboszló főutcáin, több száz ló és lovas részvételével. Szombaton és vasárnap színes lovas programokkal és versenyekkel várták a kilátogató vendégeket.
Dél-Hevesben, a Mátrában, a Bél-kőn is tervez beruházásokat a nemzeti park
A fogatokkal munkatársaink részt vettek a szombati fogathajtó versenyen, a vasárnapi nap folyamán pedig a show versenyszámokban sikerült eredményesen helyt állniuk. Szebellédi Szabolcs a szimultán fogathajtó versenyen North Star-77 Emlék és North Star XIII-89 Ritmus nevű lovakkal a 2. helyen végzett. Ökrös Krisztina Furioso-87 Ügyfél nevű fedezőmén nyergében 90 cm-es és 100 cm-es díjugrató versenyszámokban indult, ahol 2. és 6. helyezést ért el. A fesztivál díjátadóján a lovasfesztivál Nagydíját – a Halasi Fekete Péter Díjat – a rendezőség a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának ítélte, hiszen évek óta aktív résztvevői vagyunk ennek az eseménynek.
- írták közösségu oldalukon. Korábban már megírtuk, hogy a nemzeti park igazgatósg a tanyán fejlesztésekbe is belevágott, ahol a Furioso-north star ménessel igyekeznek remek eredméyneket elérni a lóttenyésztésben. Részt vettek az erdélyi lótenyésztést segítő programban is.
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
Küzdött a meleggel Spitzmüller Zsolt, de nagy tempóban haladt a cél felé