Nagydíjjal tért haza a szoboszlói lovasfesztiválról a BNPI ménese + fotók

Idén augusztus első hétvégéjén tartották a hajdúszoboszlói lovas fesztivált, azaz a 44. Kösely Kupát, ahol a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Batúz-tanyai ménese is képviseltette magát. A BNPI több fogattal és egy hátaslóval jelent meg az eseményen, amely pénteken parádés lovas felvonulással kezdődött Hajdúszoboszló főutcáin, több száz ló és lovas részvételével. Szombaton és vasárnap színes lovas programokkal és versenyekkel várták a kilátogató vendégeket.

Egy hátassal vettek részt a Kösely Kupán. Ügyfél és Ökrös Krisztina Fotó: bnpi.hu