Könnyfakasztó köszönet a mentőknek, akik Gyöngyösön rohantak életet menteni

Újabb megható köszönőlevél érkezett az Országos Mentőszolgálathoz. A levél írója egy hétköznapi helyzetből vált a baj közvetlen tanújává Gyöngyösön, és saját élményein keresztül mutatta meg, milyen sokat jelent a gyors segítség és a mentők odaadó munkája.

Forrás: OMSZ

– Kedves Mentőszolgálat! Ma túl estem életem első segélyhívásán. Gyöngyösön a munkahelyem előtt rosszul lett egy férfi. A kollégája hozzám szaladt be segítséget kérni, én hívtam ki a mentőt. A hívástól számított 10 perc alatt a helyszínen volt az autó. A diszpécserük kiérkezésükig végig vonalban tartott és érdeklődött a beteg állapotáról, nekünk, helyszínen lévőknek pedig segített a teendőkben

Mikor letettük a telefont, elsírtam magam. A stressztől, a megkönnyebbüléstől és talán az emberi múlandósággal való szembesüléstől. Bár ez esetben stabil állapotban szállították a férfit a kórházba. Bocsánat, hogy ezzel az üzenettel raboltam a drága idejüket, csak szeretnék köszönetet mondani a munkájukért

– áll az OMSZ-nek címzett köszönőlevélben.

A mentősök máskor is bizonyítottak

