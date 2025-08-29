3 órája
Könnyfakasztó köszönet a mentőknek, akik Gyöngyösön rohantak életet menteni
Van, amikor minden perc számít, és a segítség gyorsasága döntő lehet. Egy gyöngyösi beszámoló most ismét rávilágított arra, milyen fontos szerepet töltenek be a mentők.
Újabb megható köszönőlevél érkezett az Országos Mentőszolgálathoz. A levél írója egy hétköznapi helyzetből vált a baj közvetlen tanújává Gyöngyösön, és saját élményein keresztül mutatta meg, milyen sokat jelent a gyors segítség és a mentők odaadó munkája.
– Kedves Mentőszolgálat! Ma túl estem életem első segélyhívásán. Gyöngyösön a munkahelyem előtt rosszul lett egy férfi. A kollégája hozzám szaladt be segítséget kérni, én hívtam ki a mentőt. A hívástól számított 10 perc alatt a helyszínen volt az autó. A diszpécserük kiérkezésükig végig vonalban tartott és érdeklődött a beteg állapotáról, nekünk, helyszínen lévőknek pedig segített a teendőkben
Mikor letettük a telefont, elsírtam magam. A stressztől, a megkönnyebbüléstől és talán az emberi múlandósággal való szembesüléstől. Bár ez esetben stabil állapotban szállították a férfit a kórházba. Bocsánat, hogy ezzel az üzenettel raboltam a drága idejüket, csak szeretnék köszönetet mondani a munkájukért
– áll az OMSZ-nek címzett köszönőlevélben.
A mentősök máskor is bizonyítottak
Ahogy a héten beszámoltunk róla, hogy az egri Markhot Ferenc Kórház is köszönőlevelet kapott. Egy beteg hozzátartozója írta meg, milyen emberfeletti gondoskodásban részesült családtagja a kórház dolgozóitól. Az üzenetben a levélíró köszönetét fejezte ki a sürgősségi osztályon, a mentőszolgálatnál, valamint a neurológiai osztályon dolgozó ápolóknak és orvosoknak:
