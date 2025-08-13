Megvan a nyomozás eredménye az egri garzonház ügyében

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megszüntette azt a nyomozást, amely az egri II. Rákóczi Ferenc utca 8–10. szám alatti társasház (Garzonház) felújításával összefüggésben, hűtlen kezelés és hanyag kezelés bűncselekményének gyanúja miatt indult - olvasható Eger honlapján a hír. A közbeszerzéssel kapcsolatban is tett megállapítást a nyomozás. Az összeférhetetlenség kizárása miatt eleve a szomszéd vármegye rendőrei vizsgálódtak az ügyben.

Lezárult a nyomozás a garzonház közbeszerzése ügyébe Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A város oldalán felidézik, az eljárás 2023-ban indult, a város korábbi alpolgármestere, Farkas Attila feljelentése nyomán. A feljelentés alapját az képezte, hogy az EVAT Zrt. – az önkormányzat 100 százalékos tulajdonú gazdasági társasága – 2022-ben zárt pályáztatás útján szerződést kötött a Garzonház életveszélyesnek nyilvánított korlát- és függőfolyosó-rendszerének balesetmegelőzési felújítására. A vállalkozási szerződés összege bruttó 10 millió forint volt, amely kifizetésre is került a nyertes társaság felé. A feljelentés szerint a kifizetett összeg magasabb lehetett a piaci árnál, és felmerült a vagyoni hátrány gyanúja.