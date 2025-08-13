2 órája
Megvan a nyomozás eredménye az egri garzonház ügyében
Lezárult a nyomozás az életveszélyesnek nyilvánított garzonház korlátrendszerének felújításában. A közbeszerzést is vizsgálták.
A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megszüntette azt a nyomozást, amely az egri II. Rákóczi Ferenc utca 8–10. szám alatti társasház (Garzonház) felújításával összefüggésben, hűtlen kezelés és hanyag kezelés bűncselekményének gyanúja miatt indult - olvasható Eger honlapján a hír. A közbeszerzéssel kapcsolatban is tett megállapítást a nyomozás. Az összeférhetetlenség kizárása miatt eleve a szomszéd vármegye rendőrei vizsgálódtak az ügyben.
A város oldalán felidézik, az eljárás 2023-ban indult, a város korábbi alpolgármestere, Farkas Attila feljelentése nyomán. A feljelentés alapját az képezte, hogy az EVAT Zrt. – az önkormányzat 100 százalékos tulajdonú gazdasági társasága – 2022-ben zárt pályáztatás útján szerződést kötött a Garzonház életveszélyesnek nyilvánított korlát- és függőfolyosó-rendszerének balesetmegelőzési felújítására. A vállalkozási szerződés összege bruttó 10 millió forint volt, amely kifizetésre is került a nyertes társaság felé. A feljelentés szerint a kifizetett összeg magasabb lehetett a piaci árnál, és felmerült a vagyoni hátrány gyanúja.
A közbeszerzési szabályokkal volt gond
A nyomozás megállapította, hogy a közbeszerzési szabályok betartásában voltak hiányosságok – így például nem készült előzetes költségbecslés és nem volt lefolytatva szabályos közbeszerzési eljárás. Ugyanakkor a nyomozó hatóság azt is rögzítette, hogy a közbeszerzési előírások megsértése önmagában nem minősül bűncselekménynek. A rendőrség szerint nem volt bizonyítható, hogy az eljárásban érintettek szándékosan vagy gondatlanságból vagyoni hátrányt okoztak volna, illetve az sem volt megállapítható kétséget kizáróan, hogy tényleges vagyoni kár keletkezett. A nyomozó hatóság ezért az eljárást – bűncselekmény hiányában – megszüntette.
