Ezek a fontos döntések lendítik előre Egert, hogy rendezett és tiszta, működőképes város legyen

- Jó Egerbe érkezni, de sajnos a városba érkező utak rendezettsége hagy némi kívánnivalót - kezdte sajtótájékoztatóját Vágner Ákos polgármester pénteken. A polgármester összefoglalta, milyen fontos döntések születtek az augusztusi közgyűlésen. Elmondta, hogy a rendezetlen jogi helyzet, egymásra mutogatás volt az oka, hogy az utak környéke, a zöldfelületek a padkák és a bicikliutak egy része is gondozatlan volt.

Vágner Ákos elmondta, milyen fontos döntéseket hoztak a közgyűlésen Fotó: Huszár Márk/heol.hu

- Jövő januártól a településre érkező utakat, illetve a 25-ös főút környékét a város tartja rendben. Már Lázár János miniszter tavalyi látogatása óta egyeztetünk a Magyar Közúttal erről. Ez a rendezetlen jogi helyzet már 2016-óta húzódik- emelte ki. Elmondta azt is, hogy 3 körforgalom gondozását átveszik ősztől a várostól. Az M25-ös körforgalmat, a Tengely Közmű, a K2-Kerecsend körforgalmat a Ledora Plusz, a Hadnagy utca és a Kertész utca körforgalmát a Kemény Ferenc Sportiskola és az egri fertálymesterek veszik gondozásba.