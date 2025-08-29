3 órája
Ezek a fontos döntések lendítik előre Egert, hogy rendezett és tiszta, működőképes város legyen
Az utak karbantartása, vezetőcsere és forrásfelhasználás volt a téma Egerben augusztusban. Vágner Ákos összefoglalta, hogy milyen fontos döntések születtek az augusztusi közgyűlésen.
- Jó Egerbe érkezni, de sajnos a városba érkező utak rendezettsége hagy némi kívánnivalót - kezdte sajtótájékoztatóját Vágner Ákos polgármester pénteken. A polgármester összefoglalta, milyen fontos döntések születtek az augusztusi közgyűlésen. Elmondta, hogy a rendezetlen jogi helyzet, egymásra mutogatás volt az oka, hogy az utak környéke, a zöldfelületek a padkák és a bicikliutak egy része is gondozatlan volt.
- Jövő januártól a településre érkező utakat, illetve a 25-ös főút környékét a város tartja rendben. Már Lázár János miniszter tavalyi látogatása óta egyeztetünk a Magyar Közúttal erről. Ez a rendezetlen jogi helyzet már 2016-óta húzódik- emelte ki. Elmondta azt is, hogy 3 körforgalom gondozását átveszik ősztől a várostól. Az M25-ös körforgalmat, a Tengely Közmű, a K2-Kerecsend körforgalmat a Ledora Plusz, a Hadnagy utca és a Kertész utca körforgalmát a Kemény Ferenc Sportiskola és az egri fertálymesterek veszik gondozásba.
Felidézte azt is, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériummal sikerült megegyezniük, így kevesebb önkormányzati támogatás mellett több pénzhez jutnak az egri színházak. Mint megírtuk, a Gárdonyi Géza Színház 400 millió forint állami forrást kap és 215 millió forint önkormányzati támogatást, a bábszínház – amely 320 millió forint forrást kért év elején – pedig 355 millió forinthoz jutott, ebből 112 millió forint támogatás az önkormányzattól érkezik. A minisztériumi finanszírozást nem az önkormányzat kapja kézhez hanem a színházak közvetlenül a tegnapi döntés nyomán.
Döntöttek arról is, hogy a Széchenyi utcai épület, az egykori Kepes Intézet eladásából származó bevételt általános tartalékra teszik, azt a működési költségre fordítják, hogy biztosítsák a város működőképességét, mely a jókora hiány miatt veszélyben volt.
Kitért arra is, hogy a Városgondozás Eger Kft. élén vezetőcsere történt. Eged István Renátó szeptember közepétől lemond a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői tisztségéről, munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg. A távozása miatt az új ügyvezető kinevezése is megtörtént, Juhász Örs környezetgazdálkodási agrármérnök lett az új vezető. Köszönetet mondott a leköszönő ügyvezetőnek, Eged István Renátónak az elvégzett munkáért, és sok sikert kíván jövőbeli munkájához.
A közgyűlés döntött, támogatják a diákokat
A polgármester fontos döntésnek tartja azt is, hogy az önkormányzat továbbra is részt vesz a Bursa Hungarica programban és 12 ezer forintot biztosít a felsőoktatásban tanuló diákoknak. A Kulturális és Innovációs minisztérium további 5 ezer forinttal járul hozzá az egri diákok ösztöndíjához.
Szintén a pozitív döntések közé sorolta Vágner Ákos, hogy az önkormányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött szerződést a pszichiátriai betegek nappali ellátására, még évekkel ezelőtt. A szerződést megújították és most egy új helyiséget is biztosítottak az ellátás bővítésére a Felsővárosban. A polgármester elmondta, a szervezet színvonalas szakmai munkát, jó gazdái az épületnek.
Végül a Heves Megyei -vízmű Zrt. projektjét említették, amely a város vízellátásának stabil biztosítása és teljesítménynövelése érdekében szivattyútelep épül a Baktai úton és víztározó medence a Hajdúhegy tetején. Ehhez területeket szerzett az önkormányzat, így újabb lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy megkezdődjön az építkezés.
