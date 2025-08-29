augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sajtótájékoztató

1 órája

Ezek a fontos döntések lendítik előre Egert, hogy rendezett és tiszta, működőképes város legyen

Címkék#Vágner Ákos#Kepes Intézet#önkormányzat#polgármester

Az utak karbantartása, vezetőcsere és forrásfelhasználás volt a téma Egerben augusztusban. Vágner Ákos összefoglalta, hogy milyen fontos döntések születtek az augusztusi közgyűlésen.

Szabadi Martina Laura

- Jó Egerbe érkezni, de sajnos a városba érkező utak rendezettsége hagy némi kívánnivalót - kezdte sajtótájékoztatóját Vágner Ákos polgármester pénteken. A polgármester összefoglalta, milyen fontos döntések születtek az augusztusi közgyűlésen. Elmondta, hogy a rendezetlen jogi helyzet, egymásra mutogatás volt az oka, hogy az utak környéke, a zöldfelületek a padkák és a bicikliutak egy része is gondozatlan volt. 

Vgner Ákos elmondta, milyen fontos döntéseket hoztak a közgyűlésen Fotó: Huszár Márk/heol.hu
Vágner Ákos elmondta, milyen fontos döntéseket hoztak a közgyűlésen Fotó: Huszár Márk/heol.hu

- Jövő januártól a településre érkező utakat, illetve a 25-ös főút környékét a város tartja rendben. Már Lázár János miniszter tavalyi látogatása óta egyeztetünk a Magyar Közúttal erről. Ez a rendezetlen jogi helyzet már 2016-óta húzódik- emelte ki. Elmondta azt is, hogy 3 körforgalom gondozását átveszik ősztől a várostól. Az M25-ös körforgalmat, a Tengely Közmű, a K2-Kerecsend körforgalmat a Ledora Plusz, a Hadnagy utca és a Kertész utca körforgalmát a Kemény Ferenc Sportiskola és az egri fertálymesterek veszik gondozásba.

Felidézte azt is, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériummal sikerült megegyezniük, így kevesebb önkormányzati támogatás mellett több pénzhez jutnak az egri színházak. Mint megírtuk, a Gárdonyi Géza Színház 400 millió forint állami forrást kap és 215 millió forint önkormányzati támogatást, a bábszínház – amely 320 millió forint forrást kért év elején – pedig 355 millió forinthoz jutott, ebből 112 millió forint támogatás az önkormányzattól érkezik. A minisztériumi finanszírozást nem az önkormányzat kapja kézhez hanem a színházak közvetlenül a tegnapi döntés nyomán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Döntöttek arról is, hogy a Széchenyi utcai épület, az egykori Kepes Intézet eladásából származó bevételt általános tartalékra teszik, azt a működési költségre fordítják, hogy biztosítsák a város működőképességét, mely a jókora hiány miatt veszélyben volt.

Kitért arra is, hogy a Városgondozás Eger Kft. élén vezetőcsere történt. Eged István Renátó szeptember közepétől lemond a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői tisztségéről, munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg. A távozása miatt az új ügyvezető kinevezése is megtörtént, Juhász Örs környezetgazdálkodási agrármérnök lett az új vezető. Köszönetet mondott a leköszönő ügyvezetőnek, Eged István Renátónak az elvégzett munkáért, és sok sikert kíván jövőbeli munkájához.

A közgyűlés döntött, támogatják a diákokat

A polgármester fontos döntésnek tartja azt is, hogy az önkormányzat továbbra is részt vesz a Bursa Hungarica programban és 12 ezer forintot biztosít a felsőoktatásban tanuló diákoknak. A Kulturális és Innovációs minisztérium további 5 ezer forinttal járul hozzá az egri diákok ösztöndíjához.

Szintén a pozitív döntések közé sorolta Vágner Ákos, hogy az önkormányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött szerződést a  pszichiátriai betegek nappali ellátására, még évekkel ezelőtt. A szerződést megújították és most egy új helyiséget is biztosítottak az ellátás bővítésére a Felsővárosban. A polgármester elmondta, a szervezet színvonalas szakmai munkát, jó gazdái az épületnek.

Végül a Heves Megyei -vízmű Zrt. projektjét említették, amely a város vízellátásának stabil biztosítása és teljesítménynövelése érdekében szivattyútelep épül a Baktai úton és víztározó medence a Hajdúhegy tetején. Ehhez területeket szerzett az önkormányzat, így újabb lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy megkezdődjön az építkezés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu