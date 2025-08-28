1 órája
Közös megegyezéssel távozik az egri városgondozás ügyvezetője
Zárt ülésen cseréltek ügyvezetőt az egri városgondozás élén. Ahogy azt már írtuk, közös megegyezéssel távozik a Városgondozás Eger Kft. éléről, de Eged István Renátó reagált az átvilágítási jelentés megállapításaira.
Véget ért az augusztusi közgyűlés zárt ülése Egerben csütörtök kora délután. Az önkormányzat kérdésünkre megerősítette, hogy valóban vezetőváltás történt a Városgondozás Eger Kft. élén, ahogy azt korábban megírtuk. Eged István Renátó szeptember közepétől lemond a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői tisztségéről, munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg. A távozása miatt az új ügyvezető kinevezése is megtörtént, Juhász Örs környezetgazdálkodási agrármérnök lett az új vezető.
- A közgyűlés elfogadta Eged István Renátó ügyvezető lemondását, aki 2025. szeptember 15-i hatállyal távozik a Városgondozás Eger Kft. éléről, miután kezdeményezte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közgyűlés döntése értelmében a társaság új ügyvezetője Juhász Örs lett, aki több mint 15 éves vezetői és szervezési tapasztalattal rendelkezik a városüzemeltetés, zöldfelület-gazdálkodás és közterület-karbantartás területén. Tekintettel arra, hogy Eged István Renátó egyúttal a Városgondozás Eger Kft. 100%-os tulajdonában álló Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője is volt, a közgyűlés ezen társaság esetében is Juhász Örs kinevezéséről határozott, aki külön díjazás nélkül látja el a hulladékkezelő cég ügyvezetői feladatait. Eger önkormányzata bízik abban, hogy az új ügyvezető szakmai tapasztalatával és elkötelezettségével hozzájárul a városüzemeltetés, a közszolgáltatások és a hulladékgazdálkodás hatékonyabb, fenntarthatóbb működtetéséhez. Az önkormányzat és az EVAT Zrt. köszönetet mond a leköszönő ügyvezetőnek, Eged István Renátónak az elvégzett munkáért, és sok sikert kíván jövőbeli munkájához - írták sajtóközleményben.
Mindez annak a folyománya, hogy átvilágítási jelentés készült 3 önkormányzati cégről, köztük a városgondozásról. Eged egyébként csütörtök hajnalban reagált az átvilágítási jelentésre, ezt nem csak a cég felügyelőbizottságának, de portálunknak is megküldte. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Eged István Renátó észrevételeit és reakcióját megvizsgálja a felügyelőbizottság, ennek eredményét a következő közgyűlésen terjesztik a képviselők elé. Az észrevételeket egyébként érdeminek nevezte az egyik átvilágításban résztvevő szakember, Dobre-Kecsmár Csaba.
Közös megegyezés, észrevételek
Eged reakciójában számos megállapításra kitért. Például arra, hogy a városgondozásnál hiányzó belső szabályzatok egy részével nem is kell rendelkeznie a cégnek:
ezen szabályzatok hiánya nem okozott sosem fennakadást a Társaság működésében. A szabályzatok pótlása a terveim között szerepel hónapok óta, de a súlyos alulfinanszírozottság, az eszköz- és a létszámhiány miatt más fontosabb feladatokra kellett koncentrálnunk a működőképesség fenntartása érdekében, így ezek elkészítését kénytelenek voltunk elhalasztani. A szűkös kapacitásainkat inkább Eger közterületeinek fenntartására fordítottam, mivel Vágner Ákos polgármester úr ezt jelölte meg első számú prioritásként és én magam is ezt tartottam fontosabbnak. A szabályzatok hiánya miatt az Önkormányzattól jelzés sem érkezett hozzám korábban.
- írta.
Azt is említette, hogy egy korábbi belső ellenőrzés elkészülte után rendelt még egyet akkor, amikor átvette a cégvezetést: „Az általam rendelt jelentés majdnem 40 oldalas, rengeteg fontos információt tartalmazott számomra, szemben a Saldo 2-3 oldalas jelentéseivel. Ugyanakkor a tulajdonos EVAT Zrt. nem hagyta jóvá, hogy a jogszabály szerint kötelező éves belső ellenőrzést ne a Saldo végezze, így a saldós megbízás érvényben maradt. Innentől kezdve az általam megrendelt átvilágítást nem belső ellenőrzésként kezeltem, nem volt indokolt az abban feltárt hiányosságokra való észrevételek adása, hiszen belső használatra, a saját tisztánlátásom miatt rendeltem meg.”
Arra is reagált, hogy több beruházást pénzügyi ellenjegyzés nélkül valósított meg: „Az Önkormányzat 2024-ben nem biztosított felhalmozási célú támogatást, amiből beruházást lehetett volna megvalósítani. Az elavult géppark miatt azonban muszáj volt új eszközöket beszereznünk, mint például fűnyíró traktor, fűnyíró adapter, fűkaszák, fényfüzér. Ezek nélkül nem tudtuk volna teljesíteni az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatainkat. Itt értelmezhetetlen a költséghaszon elemzés is, hiszen a Városgondozás Eger Kft. működésének lényege nem a haszonszerzés, hanem a város közterületeinek rendben tartása. A beruházásokat saját forrásból valósítottuk meg azért, hogy a város tiszta és rendezett legyen. Pénzügyi ellenjegyzés évekkel ezelőtt sem volt az ilyen jellegű döntéseknél. Amennyiben ezt a fenntartónk igényli, akkor lehet az ilyen beszerzéseknél a jövőben pénzügyi ellenjegyzés.”
