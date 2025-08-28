Közös megegyezéssel távozik az egri városgondozás ügyvezetője

Véget ért az augusztusi közgyűlés zárt ülése Egerben csütörtök kora délután. Az önkormányzat kérdésünkre megerősítette, hogy valóban vezetőváltás történt a Városgondozás Eger Kft. élén, ahogy azt korábban megírtuk. Eged István Renátó szeptember közepétől lemond a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői tisztségéről, munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg. A távozása miatt az új ügyvezető kinevezése is megtörtént, Juhász Örs környezetgazdálkodási agrármérnök lett az új vezető.

Eged István Renátó egy korábbi sajtótájékoztatón. Közös megegyezéssel ér véget a megbízatása Fotó: Huszár Márk/heol.hu

- A közgyűlés elfogadta Eged István Renátó ügyvezető lemondását, aki 2025. szeptember 15-i hatállyal távozik a Városgondozás Eger Kft. éléről, miután kezdeményezte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. A közgyűlés döntése értelmében a társaság új ügyvezetője Juhász Örs lett, aki több mint 15 éves vezetői és szervezési tapasztalattal rendelkezik a városüzemeltetés, zöldfelület-gazdálkodás és közterület-karbantartás területén. Tekintettel arra, hogy Eged István Renátó egyúttal a Városgondozás Eger Kft. 100%-os tulajdonában álló Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője is volt, a közgyűlés ezen társaság esetében is Juhász Örs kinevezéséről határozott, aki külön díjazás nélkül látja el a hulladékkezelő cég ügyvezetői feladatait. Eger önkormányzata bízik abban, hogy az új ügyvezető szakmai tapasztalatával és elkötelezettségével hozzájárul a városüzemeltetés, a közszolgáltatások és a hulladékgazdálkodás hatékonyabb, fenntarthatóbb működtetéséhez. Az önkormányzat és az EVAT Zrt. köszönetet mond a leköszönő ügyvezetőnek, Eged István Renátónak az elvégzett munkáért, és sok sikert kíván jövőbeli munkájához - írták sajtóközleményben.

Mindez annak a folyománya, hogy átvilágítási jelentés készült 3 önkormányzati cégről, köztük a városgondozásról. Eged egyébként csütörtök hajnalban reagált az átvilágítási jelentésre, ezt nem csak a cég felügyelőbizottságának, de portálunknak is megküldte. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Eged István Renátó észrevételeit és reakcióját megvizsgálja a felügyelőbizottság, ennek eredményét a következő közgyűlésen terjesztik a képviselők elé. Az észrevételeket egyébként érdeminek nevezte az egyik átvilágításban résztvevő szakember, Dobre-Kecsmár Csaba.