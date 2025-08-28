2 órája
Ezeken a kérdéseken buknak el a legtöbben a KRESZ vizsgán, te tudod a helyes választ? Teszteld a tudásod!
Sokaknak a forgalmi vizsga jelenti a jogosítványszerzés legnagyobb akadályát és nem véletlenül. Gyakran nem a vezetési készségen múlik a siker, hanem a figyelmetlenül elsajátított KRESZ-en. Most egy 10 kérdéses mini kvízzel tesztelheted, vajon te átmennél-e!
A KRESZ-vizsga csak az első lépés a jogosítvány megszerzése felé, mégis sokan már itt elbuknak – gyakran nem is a nehézsége, hanem a figyelmetlenség miatt. A vizsgán a hárompontos kérdések különösen veszélyesek: ha csak egyetlen ilyenre rosszul válaszolsz, máris ugrik az egész teszt. Az olyan gyakori hibák, mint az elsőbbségadás elmulasztása, a körforgalomban való bizonytalankodás vagy a rossz irányjelzés, nemcsak a forgalmi vizsgán, de már az elméleti kérdésekben is megjelennek. Készítettünk egy KRESZ-kvízt, hogy leteszteld, ma is átjutnál-e az első akadályon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Átjutnál még a KRESZ-vizsgán? Töltsd ki a kvízünket!
Ez Eger legdrágább háza! A hatoslottó nyereménye is kevés, hogy megvedd
Drogos tolvaj üldözésébe kapcsolódott be a Felsővárosi Polgárőrség