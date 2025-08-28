augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

1 órája

Ezeken a kérdéseken buknak el a legtöbben a KRESZ vizsgán, te tudod a helyes választ? Teszteld a tudásod!

Címkék#KRESZ#kvíz#jogosítvány#vizsga

Sokaknak a forgalmi vizsga jelenti a jogosítványszerzés legnagyobb akadályát és nem véletlenül. Gyakran nem a vezetési készségen múlik a siker, hanem a figyelmetlenül elsajátított KRESZ-en. Most egy 10 kérdéses mini kvízzel tesztelheted, vajon te átmennél-e!

Heol.hu

A KRESZ-vizsga csak az első lépés a jogosítvány megszerzése felé, mégis sokan már itt elbuknak – gyakran nem is a nehézsége, hanem a figyelmetlenség miatt. A vizsgán a hárompontos kérdések különösen veszélyesek: ha csak egyetlen ilyenre rosszul válaszolsz, máris ugrik az egész teszt. Az olyan gyakori hibák, mint az elsőbbségadás elmulasztása, a körforgalomban való bizonytalankodás vagy a rossz irányjelzés, nemcsak a forgalmi vizsgán, de már az elméleti kérdésekben is megjelennek. Készítettünk egy KRESZ-kvízt, hogy leteszteld, ma is átjutnál-e az első akadályon.

KRESZ, forgalmi vizsga
Te átmennél ezen a KRESZ teszten? Próbáld ki magad
Fotó: Bencsik Adam

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Átjutnál még a KRESZ-vizsgán? Töltsd ki a kvízünket!

1.
Melyik a helyes sorrend?
2.
Melyik a helyes sorrend?
3.
Melyik a helyes sorrend?
4.
Melyik a helyes sorrend?
5.
Melyik a helyes sorrend?
6.
Melyik a helyes sorrend?
7.
Melyik a helyes sorrend?
8.
Melyik a helyes sorrend?
9.
Melyik a helyes sorrend?
10.
Melyik a helyes sorrend?

 

 

