Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Az év elején életbe lépő új szabályok jelentős változásokat hoznak a motorosok közlekedésében. A KRESZ módosításai között szerepel az előregurulás engedélyezése autópályán és a haladó kocsisor mellett, valamint a kötelező védőfelszerelések szigorítása.
Jövőre életbe lépnek a KRESZ legújabb módosításai, ezekről már írtunk mi is, amelyek a motorosokat is érintik. Az egyik legjelentősebb újdonság az előregurulás szabályainak bővítése: a piros lámpánál, álló autók között eddig is legális manővert mostantól a haladó kocsisor mellett és akár autópályán is engedélyezhetik. A jogszabályváltozás lehetővé teszi, hogy forgalmi torlódások során – legfeljebb 25 kilométer/órás sebességgel – a motorosok a sávok között vagy a sáv szélén előreguruljanak, sőt, a jövőben az autópályák leállósávja is legális haladási útvonal lehet számukra – foglalta össze a teol.hu.
Az új KRESZ módosítások kedveznek a motorosoknak
Nemcsak a közlekedési helyzetekben, hanem a felszerelés terén is szigorításokra kell számítani. A bukósisak mellett a protektoros kesztyű, a védőruházat, valamint a zárt cipő vagy csizma viselése is kötelező lehet.
– Szerintem minden motoros örülhet annak, hogy piros lámpánál az álló autók között szlalomozhat büntetlenül, bár ezt eddig is sokan csinálták. Most az autópályán is lehetőségünk lesz erre – mondta egy motoros a lapnak, aki ugyanakkor figyelmeztetett: nem minden autós számít a motorosok hirtelen felbukkanására, és akadnak motorosok is, akik meggondolatlanul hajtanak végre ilyen manővereket.
A változások között szerepel az is, hogy B kategóriás jogosítvánnyal legfeljebb 125 köbcentis, 11 kW teljesítményű automata motorok vezetése is engedélyezett lesz. A szakemberek szerint az új szabályok egyértelműbbé és biztonságosabbá tehetik a motoros közlekedést.
Egy másik lényeges módosítás lehetővé tenné a motorosok számára az úgynevezett „előregurulást” a forgalmi torlódásokban.
Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 25 kilométer/órás sebességgel áthaladhatnak az álló vagy lassan haladó járművek között, például sávok között vagy azok szélén. Emellett egyes autópálya-szakaszokon – különösen torlódások idején – a leállósáv is megnyílhat számukra, mint legális haladási útvonal.
Motoros balesetek: ezt mutatja a statisztika
Országosan nőtt a motoros balesetek száma az elmúlt években, különösen a halálozások és a balesetben részt vevő motorosok száma terén – 2018-tól kezdve világos emelkedő tendencia volt megfigyelhető. A nyári időszak kiemelten veszélyes, mivel a balesetek körülbelül 40 százaléka ebben az évszakban történik, és a legtöbb esetben a motoros a vétlen. Ahogy arról írtunk, Borsodban, Hevesben és Nógrádban leginkább a gyorshajtás volt a baleset eredője az első féléves statisztikát, de nem sokkal maradt el az okok között az elsőbbségadás elmulasztása, míg a harmadik és negyedik leggyakoribb ok az egyéb kategória és a kanyarodás szabályainak megsértése volt. Előzésből és a gyalogosok hibájából kevesebb baleset történt, igaz, azt nem részletezi az adatsor, ezekből mennyire származott súlyos sérülés. A balesetekben érintettek hét százaléka volt ittas a régióban, mai átlagosnak mondható országosan.
Leggyakrabban – mint azt a forgalomban való részvétel is indokolja talán – a személyautósok voltak a baleset okozói, az esetek több mint kétharmadában ők hibáztak. A teherautóval közlekedők 55 esetben voltak vétkesek, a kerékpárosok 27 balesetet, a motorosok 25-öt, a segédmotorosok 22 esetet okoztak, akár a gyalogosok. Hét alkalommal mikromobilitási eszközökkel (zömmel rollerekkel) okoztak bajt.
Heves vármegye kedvelt a motorosok körében, a hegyvidékeken számos olyan út van, amely jó környezetet biztosít nekik, nyáron pedig jellemzően többször éri őket baj, igaz, az utóbbi hetekben szerencsére nálunk nem történt tragédia. Júniusban történt két baleset, amiről beszámoltunk. Az egyik Demjénben volt, ahol a motoros könnyebben sérült, a másikban súlyosabb volt a baj, Poroszlónál csuklótöréssel végződött a baleset.
