Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak

Jövőre életbe lépnek a KRESZ legújabb módosításai, ezekről már írtunk mi is, amelyek a motorosokat is érintik. Az egyik legjelentősebb újdonság az előregurulás szabályainak bővítése: a piros lámpánál, álló autók között eddig is legális manővert mostantól a haladó kocsisor mellett és akár autópályán is engedélyezhetik. A jogszabályváltozás lehetővé teszi, hogy forgalmi torlódások során – legfeljebb 25 kilométer/órás sebességgel – a motorosok a sávok között vagy a sáv szélén előreguruljanak, sőt, a jövőben az autópályák leállósávja is legális haladási útvonal lehet számukra – foglalta össze a teol.hu.

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Az új KRESZ módosítások kedveznek a motorosoknak

Nemcsak a közlekedési helyzetekben, hanem a felszerelés terén is szigorításokra kell számítani. A bukósisak mellett a protektoros kesztyű, a védőruházat, valamint a zárt cipő vagy csizma viselése is kötelező lehet.

– Szerintem minden motoros örülhet annak, hogy piros lámpánál az álló autók között szlalomozhat büntetlenül, bár ezt eddig is sokan csinálták. Most az autópályán is lehetőségünk lesz erre – mondta egy motoros a lapnak, aki ugyanakkor figyelmeztetett: nem minden autós számít a motorosok hirtelen felbukkanására, és akadnak motorosok is, akik meggondolatlanul hajtanak végre ilyen manővereket.

A változások között szerepel az is, hogy B kategóriás jogosítvánnyal legfeljebb 125 köbcentis, 11 kW teljesítményű automata motorok vezetése is engedélyezett lesz. A szakemberek szerint az új szabályok egyértelműbbé és biztonságosabbá tehetik a motoros közlekedést.

Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 25 kilométer/órás sebességgel áthaladhatnak az álló vagy lassan haladó járművek között, például sávok között vagy azok szélén. Emellett egyes autópálya-szakaszokon – különösen torlódások idején – a leállósáv is megnyílhat számukra, mint legális haladási útvonal.

Motoros balesetek: ezt mutatja a statisztika

Országosan nőtt a motoros balesetek száma az elmúlt években, különösen a halálozások és a balesetben részt vevő motorosok száma terén – 2018-tól kezdve világos emelkedő tendencia volt megfigyelhető. A nyári időszak kiemelten veszélyes, mivel a balesetek körülbelül 40 százaléka ebben az évszakban történik, és a legtöbb esetben a motoros a vétlen. Ahogy arról írtunk, Borsodban, Hevesben és Nógrádban leginkább a gyorshajtás volt a baleset eredője az első féléves statisztikát, de nem sokkal maradt el az okok között az elsőbbségadás elmulasztása, míg a harmadik és negyedik leggyakoribb ok az egyéb kategória és a kanyarodás szabályainak megsértése volt. Előzésből és a gyalogosok hibájából kevesebb baleset történt, igaz, azt nem részletezi az adatsor, ezekből mennyire származott súlyos sérülés. A balesetekben érintettek hét százaléka volt ittas a régióban, mai átlagosnak mondható országosan.