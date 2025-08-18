augusztus 18., hétfő

Ezt tényleg meglépik az új KRESZ-ben: változások az autópályán, a leállósáv is megnyílhat!

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Új szabályoknak kell megfelelni a KRESZ módosításával, de nem mindenkinek!

Számos dolog történt az előző héten is. Új KRESZ szabályok, paradicsomtermesztés és Kobra kommandó is érdekelte olvasóinkat.

Új KRESZ szabályok lépnek életbe, változik a közlekedés menete
1. Az év elején életbe lépő új szabályok jelentős változásokat hoznak a motorosok közlekedésében. A KRESZ módosításai között szerepel az előregurulás engedélyezése autópályán és a haladó kocsisor mellett, valamint a kötelező védőfelszerelések szigorítása.

2. Meleg van, mégsem érik a paradicsom? Kevesen tudják, de nem a tűző napsütés az, amitől piros lesz a kerekded zöldség.

3. Egy váratlan műszaki hiba miatt ragadt le két család Szarvaskőnél, de egy egri vállalkozó gyors és önzetlen segítsége mindent megváltoztatott.

4. Kígyó bandáját felszámolta a Kobra kommandó.

5. Egy 28 éves férfi életét mentették meg az egri kórház orvosai és ápolói, miután súlyos baktériumfertőzés miatt szepszis alakult ki nála.

6. Kedd éjjel embert gázolt a vonat Erdőtelek közelében.

7. Heves vármegye négy járására adott ki figyelmeztetést a HungaroMet oldala.

8. Egerben 16 ember ellen emelt vádat a nyomozó ügyészség egy súlyos korrupciós ügyben.

9. Előző heti TOP 10-es listánk is érdekesnek bizonyult.

10. Gyászol az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium.

 

