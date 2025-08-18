1 órája
Ezt tényleg meglépik az új KRESZ-ben: változások az autópályán, a leállósáv is megnyílhat!
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. Új szabályoknak kell megfelelni a KRESZ módosításával, de nem mindenkinek!
Számos dolog történt az előző héten is. Új KRESZ szabályok, paradicsomtermesztés és Kobra kommandó is érdekelte olvasóinkat.
1. Az év elején életbe lépő új szabályok jelentős változásokat hoznak a motorosok közlekedésében. A KRESZ módosításai között szerepel az előregurulás engedélyezése autópályán és a haladó kocsisor mellett, valamint a kötelező védőfelszerelések szigorítása.
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
2. Meleg van, mégsem érik a paradicsom? Kevesen tudják, de nem a tűző napsütés az, amitől piros lesz a kerekded zöldség.
Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka
3. Egy váratlan műszaki hiba miatt ragadt le két család Szarvaskőnél, de egy egri vállalkozó gyors és önzetlen segítsége mindent megváltoztatott.
Gyerekekkel az autóban keveredett bajba egy család Egernél, ami ezután jött, arra nem voltak felkészülve!
5. Egy 28 éves férfi életét mentették meg az egri kórház orvosai és ápolói, miután súlyos baktériumfertőzés miatt szepszis alakult ki nála.
Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházbanKét hétig volt az intenzíven a fiatal férfi, dialízis, lélegeztetőgép lett a vége.
6. Kedd éjjel embert gázolt a vonat Erdőtelek közelében.
7. Heves vármegye négy járására adott ki figyelmeztetést a HungaroMet oldala.
Végre leszakadt az ég Hevesben – mutatjuk, hol áztatta el először az eső a földeket!
8. Egerben 16 ember ellen emelt vádat a nyomozó ügyészség egy súlyos korrupciós ügyben.
Lebukott az egri vizsgabiztos: pénzért és italért mentek át a rozoga autók
9. Előző heti TOP 10-es listánk is érdekesnek bizonyult.
Egy pillanatra mindenki megállt az egri strandon – te se fogod elhinni, mi úszkált a medencében!
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve