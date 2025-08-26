1 órája
Kristályok lógnak szinte a plafonról is ezen az elhagyatott Heves vármegyei helyen
A magyar urbexereknek hála olyan helyekre is eljuthatunk – legalábbis a szemünkkel –, melyeknek sokszor még létezéséről sem tudtunk. Pár évvel ezelőtt is egy olyan helyre jutott be az egyik városi kalandor, ahol szinte még a csillárról is kristálypoharak lógtak.
Bár sajnos nem tudható, az alábbi helyszín vármegyénk mely részén található, az csaknem bizonyos, hogy nem a közismert Parádsasvári Üveggyár romjai között járunk – legalábbis a gyárra utaló jelölések, formák nem utalnak a korábbi üzemre.
ű
A képeken szereplő kristálypoharak és üvegtermékek jó része még félkész, azokon a festéshez vagy a csiszoláshoz szükséges jelzések láthatók. Egy mindenképp biztos: igen termékeny gyár valaha volt bemutató termékei lehettek ezek a poharak, vázák és egyéb, míves üvegtermékek.
További fotókat a galériánkban találhat!
Üveggyár valahol HevesbenFotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
Kislányával indult vásárolni, nem tért haza az édesanya – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze
Megdöbbentő, mi történt záráskor a Dobó téri Food Truck Show-n, kétségbeesetten fordultak az egriekhez