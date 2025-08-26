Kristályok lógnak szinte a plafonról is ezen az elhagyatott Heves vármegyei helyen

Bár sajnos nem tudható, az alábbi helyszín vármegyénk mely részén található, az csaknem bizonyos, hogy nem a közismert Parádsasvári Üveggyár romjai között járunk – legalábbis a gyárra utaló jelölések, formák nem utalnak a korábbi üzemre.

Kristályok, ameddig a szem ellát: igen termékeny gyár lehetett az, melynek termékeit az épület őrzi

A képeken szereplő kristálypoharak és üvegtermékek jó része még félkész, azokon a festéshez vagy a csiszoláshoz szükséges jelzések láthatók. Egy mindenképp biztos: igen termékeny gyár valaha volt bemutató termékei lehettek ezek a poharak, vázák és egyéb, míves üvegtermékek.

