Urbex

Kristályok lógnak szinte a plafonról is ezen az elhagyatott Heves vármegyei helyen

Címkék#Urbex Hungary#elhagyatott hely#Parádsasvári Üveggyár

A magyar urbexereknek hála olyan helyekre is eljuthatunk – legalábbis a szemünkkel –, melyeknek sokszor még létezéséről sem tudtunk. Pár évvel ezelőtt is egy olyan helyre jutott be az egyik városi kalandor, ahol szinte még a csillárról is kristálypoharak lógtak.

Makó-Szabó Diána

Bár sajnos nem tudható, az alábbi helyszín vármegyénk mely részén található, az csaknem bizonyos, hogy nem a közismert Parádsasvári Üveggyár romjai között járunk – legalábbis a gyárra utaló jelölések, formák nem utalnak a korábbi üzemre.

Kristályok, ameddig a szem ellát: igen termékeny gyár lehetett az, melynek termékeit az épület őrzi
Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

ű

A képeken szereplő kristálypoharak és üvegtermékek jó része még félkész, azokon a festéshez vagy a csiszoláshoz szükséges jelzések láthatók. Egy mindenképp biztos: igen termékeny gyár valaha volt bemutató termékei lehettek ezek a poharak, vázák és egyéb, míves üvegtermékek.

Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -
Forrás: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában -

További fotókat a galériánkban találhat!

Üveggyár valahol Hevesben

Fotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában 

 

 

