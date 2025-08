Csörgő a recski kőbányába vitte be a kirándulókat

Szombaton fotós különvonat tette meg oda-vissza a Miskolc és Kisterenye közötti távolságot, nem mindennapi élményt szerezve a vonatozás és a fotózás szerelmeseinek.

Különvonat kanyarog Észak-Hevesben - a Mátra-vidéki tekergő expressz

Forrás: Gál Gábor / Heol.hu

A Vasúttúrák – Tóth Gergellyel Facebook-oldal, valamint a a MÁV-Csoport együttműködésében megvalósult program különlegessége az volt, hogy a már 18 éve leállított személyforgalmú Kál-Kápolna–Kisterenye vasútvonalon is közlekedett. Ennek a szakasznak ma már csak az alsó, Kál-Kápolna és Recsk közötti részét használják vonatok, és csak teherszállításra.

Id. Pallós György fia, György és unokája Patrik a vasútmodellel Recsken

A különvonat élén Csörgő, a retró dízelmozdony vonta magára a fotósok figyelmét

A Mátra-vidéki tekergő expressz retróösszeállítású szerelvényét Csörgő, a debreceni M41 2112-es dízelmozdony húzta több állomáson és nyíltvonali helyen is megállva, hogy az utasok kedvükre fotózhassanak. A szerelvény a történelmi jelentőségű és csodálatosan szép mátrai vonalon végighaladva fotószünetet tartott, többek között, Kál-Kápolna és Feldebrő között a Tarna hídjánál, a recski kőfejtőben, de volt lehetőség megörökíteni Recsk-Parádfürdő történelmileg is nagy jelentőségű állomását, vagy éppen a Kisterenye előtti mezőket. A recski állomáson látható id. Pallós György vasútmodellje, amit a Landler járműjavítóban készítettek számára 1990-ben, sokan megörökítették ezt is. A szerelvényt innen végül Kovács István Mátyás forgalmista kisfiú indította a további útra.