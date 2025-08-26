augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzetközi kutyanap

1 órája

Olvasóink megmutatták, a hevesi kutyáknál nincsenek cukibbak – olvadozós galéria a nemzetközi kutyanapra

Címkék#Nemzetközi Kutyanap#világnap#kutya

A nemzetközi kutyanap alkalmából arra kértük olvasóinkat, hogy mutassák meg kiskedvenceiket – ez alkalommal a kutyusokra voltunk kíváncsiak. Mi magunk is meglepődtünk, mennyi büszke kutyagazdi tett eleget kérésünknek: néhány óra alatt ezernél is több fényképen gyönyörködhettünk a négylábú családtagokban.

Makó-Szabó Diána

Mi kutyások hisszük, hogy az ebekből sosem elég. Lehetnek kicsik, nagyok, vagy épp közepesek, már ami a méretüket illeti, lehetnek tarkák vagy egyszínűek, orruk lehet rövid, vagy épp hosszú: a finom falatoknál könnyebben már csak a gazdit "szagolják ki" velük, orrhossztól függetlenül. Az olvasóink fotóiból válogattunk össze egy csokorra valót a Nemzetközi Kutyanapon, hasonlóan a Nemzetközi Macskanap alkalmából írt cikkünkhöz, melyben a bársonytappancsosok közül gyűjtöttünk össze néhányat.

Nemzetközi Kutyanap
A kutya fájával a vízben. Nemzetközi Kutyanap alkalmából gyűjtöttünk össze egy csokorra valót olvasóink kiskedvenceiből. Képünk illusztráció
Fotó: FULOP ILDI

A kutyanapi válogatásunktól tuti elolvadsz

Kezdjük is a sort Edvárddal, a pihe-puhának látszó ebbel, mely a komment szerint kedves olvasónk lányáé. Lefogadom, a macira emlékeztető arcával mindenkit levesz a lábáról, de az biztos, hogy a gazdi szeme fénye lehet:

Edvárd, a puha macihajú cukiság biztosan a gazdi szeme fénye. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Alíz, a tacskó minden bizonnyal hordozza fajtájára leginkább jellemző jegyeket és gazdájának nem csak örömteli pillanatokat, hanem egy-egy extra feladatot is ad, mikor rosszalkodáson töri cuki kis buksiját. Állhatatos természetének egyébként nem lehet ellenállni: bármilyen újságot is tép esetleg fecnikre, aligha akad gazdi, aki haragudni tudna rá.

Alíz, a bátor. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Zsömi, az 5 éves angol bulldog portréja nem véletlenül lehet ismerős: az igen népszerű Tom és Jerry egyik mellékszereplője Spike volt, aki bár természetesen inkább tűnt mesebeli figurának a küllemét illetően, valójában egy angol bulldogot jelenített meg. Jellegzetes kinézete a valóságban is a szívek elrablója: ha utcán látunk egy karikalábú izomkolosszust, joggal érezzük, hogy meg kell dögönyöznünk a hátát. Vagy a pocakját.

Zsömi, az 5 éves angol bulldog szereti a kényelmes életet. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy mondani szokták, van, akinek bejött az élet. Nincs ez másként Masnival és Dottieval sem, akik jól láthatóan kisajátítottak egy-egy részt az ágyon, melyeket – a helykihasználás maximalizálása érdekében – elnyújtózva határoltak le a gazdi által így már engedéllyel birtokba vehető területből:

Masni és Dottie számára igencsak bejött az élet. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Azt hiszem, Loki sem panaszkodhat. A "kezéből" szinte már csak a tévé távirányítója hiányzik, és már választhatna is magának valamilyen kutya-komédiát.

Loki és az ő kényelmes fotele. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Kívánunk minden cuki négylábúnak és gazdijának jó egészséget, sok örömöt és boldog kutyanapot!

Ma van a Kutyák Világnapja! Olvasóink házikedvenceivel ünneplünk

Fotók: Beküldött fotó

 

Aki szeretne még sok-sok kutyussal megismerkedni, még ha épp virtuálisan is, az alábbi posztunk alatt bátran megteheti:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu