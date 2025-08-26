1 órája
Olvasóink megmutatták, a hevesi kutyáknál nincsenek cukibbak – olvadozós galéria a nemzetközi kutyanapra
A nemzetközi kutyanap alkalmából arra kértük olvasóinkat, hogy mutassák meg kiskedvenceiket – ez alkalommal a kutyusokra voltunk kíváncsiak. Mi magunk is meglepődtünk, mennyi büszke kutyagazdi tett eleget kérésünknek: néhány óra alatt ezernél is több fényképen gyönyörködhettünk a négylábú családtagokban.
Mi kutyások hisszük, hogy az ebekből sosem elég. Lehetnek kicsik, nagyok, vagy épp közepesek, már ami a méretüket illeti, lehetnek tarkák vagy egyszínűek, orruk lehet rövid, vagy épp hosszú: a finom falatoknál könnyebben már csak a gazdit "szagolják ki" velük, orrhossztól függetlenül. Az olvasóink fotóiból válogattunk össze egy csokorra valót a Nemzetközi Kutyanapon, hasonlóan a Nemzetközi Macskanap alkalmából írt cikkünkhöz, melyben a bársonytappancsosok közül gyűjtöttünk össze néhányat.
A kutyanapi válogatásunktól tuti elolvadsz
Kezdjük is a sort Edvárddal, a pihe-puhának látszó ebbel, mely a komment szerint kedves olvasónk lányáé. Lefogadom, a macira emlékeztető arcával mindenkit levesz a lábáról, de az biztos, hogy a gazdi szeme fénye lehet:
Alíz, a tacskó minden bizonnyal hordozza fajtájára leginkább jellemző jegyeket és gazdájának nem csak örömteli pillanatokat, hanem egy-egy extra feladatot is ad, mikor rosszalkodáson töri cuki kis buksiját. Állhatatos természetének egyébként nem lehet ellenállni: bármilyen újságot is tép esetleg fecnikre, aligha akad gazdi, aki haragudni tudna rá.
Zsömi, az 5 éves angol bulldog portréja nem véletlenül lehet ismerős: az igen népszerű Tom és Jerry egyik mellékszereplője Spike volt, aki bár természetesen inkább tűnt mesebeli figurának a küllemét illetően, valójában egy angol bulldogot jelenített meg. Jellegzetes kinézete a valóságban is a szívek elrablója: ha utcán látunk egy karikalábú izomkolosszust, joggal érezzük, hogy meg kell dögönyöznünk a hátát. Vagy a pocakját.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ahogy mondani szokták, van, akinek bejött az élet. Nincs ez másként Masnival és Dottieval sem, akik jól láthatóan kisajátítottak egy-egy részt az ágyon, melyeket – a helykihasználás maximalizálása érdekében – elnyújtózva határoltak le a gazdi által így már engedéllyel birtokba vehető területből:
Azt hiszem, Loki sem panaszkodhat. A "kezéből" szinte már csak a tévé távirányítója hiányzik, és már választhatna is magának valamilyen kutya-komédiát.
Kívánunk minden cuki négylábúnak és gazdijának jó egészséget, sok örömöt és boldog kutyanapot!
Ma van a Kutyák Világnapja! Olvasóink házikedvenceivel ünneplünkFotók: Beküldött fotó
Aki szeretne még sok-sok kutyussal megismerkedni, még ha épp virtuálisan is, az alábbi posztunk alatt bátran megteheti:
Kislányával indult vásárolni, nem tért haza az édesanya – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze
Kiderült, ki nyomta fel a forgalmas üzletet Hevesben! Nem ma kezdte a srác
Az AI gasztronómiai listáján nagyot nézünk! - Szerinte ezek Eger legjobb éttermei