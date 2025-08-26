Olvasóink megmutatták, a hevesi kutyáknál nincsenek cukibbak – olvadozós galéria a nemzetközi kutyanapra

Mi kutyások hisszük, hogy az ebekből sosem elég. Lehetnek kicsik, nagyok, vagy épp közepesek, már ami a méretüket illeti, lehetnek tarkák vagy egyszínűek, orruk lehet rövid, vagy épp hosszú: a finom falatoknál könnyebben már csak a gazdit "szagolják ki" velük, orrhossztól függetlenül. Az olvasóink fotóiból válogattunk össze egy csokorra valót a Nemzetközi Kutyanapon, hasonlóan a Nemzetközi Macskanap alkalmából írt cikkünkhöz, melyben a bársonytappancsosok közül gyűjtöttünk össze néhányat.

A kutya fájával a vízben. Nemzetközi Kutyanap alkalmából gyűjtöttünk össze egy csokorra valót olvasóink kiskedvenceiből. Képünk illusztráció

Fotó: FULOP ILDI

A kutyanapi válogatásunktól tuti elolvadsz

Kezdjük is a sort Edvárddal, a pihe-puhának látszó ebbel, mely a komment szerint kedves olvasónk lányáé. Lefogadom, a macira emlékeztető arcával mindenkit levesz a lábáról, de az biztos, hogy a gazdi szeme fénye lehet:

Edvárd, a puha macihajú cukiság biztosan a gazdi szeme fénye. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Alíz, a tacskó minden bizonnyal hordozza fajtájára leginkább jellemző jegyeket és gazdájának nem csak örömteli pillanatokat, hanem egy-egy extra feladatot is ad, mikor rosszalkodáson töri cuki kis buksiját. Állhatatos természetének egyébként nem lehet ellenállni: bármilyen újságot is tép esetleg fecnikre, aligha akad gazdi, aki haragudni tudna rá.

Alíz, a bátor. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Zsömi, az 5 éves angol bulldog portréja nem véletlenül lehet ismerős: az igen népszerű Tom és Jerry egyik mellékszereplője Spike volt, aki bár természetesen inkább tűnt mesebeli figurának a küllemét illetően, valójában egy angol bulldogot jelenített meg. Jellegzetes kinézete a valóságban is a szívek elrablója: ha utcán látunk egy karikalábú izomkolosszust, joggal érezzük, hogy meg kell dögönyöznünk a hátát. Vagy a pocakját.

Zsömi, az 5 éves angol bulldog szereti a kényelmes életet. Forrás: heol.hu Facebook oldala

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy mondani szokták, van, akinek bejött az élet. Nincs ez másként Masnival és Dottieval sem, akik jól láthatóan kisajátítottak egy-egy részt az ágyon, melyeket – a helykihasználás maximalizálása érdekében – elnyújtózva határoltak le a gazdi által így már engedéllyel birtokba vehető területből:

Masni és Dottie számára igencsak bejött az élet. Forrás: heol.hu Facebook oldala

Azt hiszem, Loki sem panaszkodhat. A "kezéből" szinte már csak a tévé távirányítója hiányzik, és már választhatna is magának valamilyen kutya-komédiát.