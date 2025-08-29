Csúnyán kiakadt az egri lakó a környékbeliekre: „hogy lehettek ennyire igénytelenek?”

augusztus 29., péntek

Teljesen kiakadt egy egri kutyás.

Az egyik népszerű egri Facebook csoportban közzétettek egy kérést, hogy a kutyát sétáltató gazdik a kutyaürüléket szedjék össze. Egerben, a Kodály Zoltán utcában és annak környékén ez nem történt meg. 

A kutyaürülék jelenléte komoly gondot jelent a környéken élőknek
Forrás: Google Maps

Undorító és fertőzésveszélyes, hogy lehettek ennyire igénytelenek a saját környezetetekre?! Nekem is van kutyám, mindig felszedem utána! Illetve a kutyafuttatóban sincs összeszedve pedig a szabályzatba le van írva. 

- írta a posztoló. 

Rengeteg reakció és megjegyzés érkezett a bejegyzés alá. Többen írták, hogy ahol élnek ugyanezt tapasztalják.

A Hajdúhegyen is ez van.

Fel sem szedik, és rendszeresen a ház előtti gondozott kiskertbe hozza a dolgát elvégeztetni. Felelős kutyatartó gazdik.

Volt olyan aki egy még gusztustalanabb estről számolt be. 

Csütörtökön szálltam le a vonatról elvolt dőlve egy e-roller. Egy kedves néni sétálgatta a kutyát, majd telibe pisilte a kormányt. Persze a gazdát nem érdekelte a dolog vitte tovább a kutyát.

Olyan kommentelő is akadt, aki bizony nem hagyja szó nélkül az ilyen eseteket. 

Én felszedtem és bedobtam a postaládájába, kövi alkalommal a lakása előtti lábtörlőre tettem picit bedörzsölve. Tudta, hogy én voltam vállaltam is, mondtam kövi alkalommal a lakás ajtódra kenem. Volt aki a macskáját a homokozóba sz*r*tta, a gyerekek meg nappal ott játszottak. Vannak bajok. Viszont egyre több a felelős gazda azt kell mondjam.

Korábban írtunk egy feldühödött egri lakóról, akinek már nem az első alkalommal hagyták a rollert a háza előtt. A ház lakója egy mozgássérült ember, számára kialakított autóval, garázskapuval, hogy csak egy gombnyomás legyen a kijutása.

Történt már olyan is, hogy egy egri lakos a saját kertjében talált rá egy odahajított Lime rollerre.

 

 

