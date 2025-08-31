augusztus 31., vasárnap

Ezek a retro édességek örökre megmaradnak az emlékezetünkben! Te felismered őket?

Heves vármegye sem marad ki a nosztalgiából: retro édességekből készült kvízünkben most te is próbára teheted az ízlelőbimbóidat! Vajon felismered a gyerekkor kedvenceit, amelyek egykor a helyi boltok polcain is megtalálhatók voltak?

Csorba Kitti

Heves múltbéli ízei ma is emlékezetesek. A megyében több ikonikus termék született, amelyek egykor a helyi boltok polcain vártak a vásárlókra. Ilyen például a Gyöngyszöv Áfész Pattinka sósrudacskája, a Detki Mese Keksz, vagy az Aranyfácán paradicsompüré. Most pedig egy retro kvízzel idézheted fel ezeket a klasszikus ízeket.

retro kvíz, édességek
Te emlékszel ezekre az édességekre? Teszteld az emlékezetedet retro kvízünkben!
Bár sok klasszikus már a múlté, néhány ínycsiklandó retro finomság – például a Mese Keksz – máig kapható, így a nosztalgia mellett az ízek is életben maradtak. Heves vármegye gazdag történelmi ízvilága emlékeztet minket arra, hogy a helyi ételek és édességek generációkat kötöttek össze, és ma is hűen képviselik a megye gasztronómiai örökségét.

Kvízünkben felidézheted gyerekkorod ízélményeit! Töltsd ki és nosztalgiázz!

1.
Ez vajon melyik édesség lehet?
2.
Ez vajon melyik édesség lehet?
3.
Ez vajon melyik édesség lehet?
4.
Ez vajon melyik édesség lehet?
5.
Ez vajon melyik édesség lehet?
6.
Ez vajon melyik édesség lehet?
7.
Ez vajon melyik édesség lehet?
8.
Ez vajon melyik édesség lehet?

 

