Ejsze, nem tudod

Remorka, lapító, serítő - Te tudod-e mit jelentenek ezek a székely szavak? Teszteld a tudásod!

Sokunknak vannak székely felmenői, és a családi összejöveteleken gyakran hallhatunk olyan szavakat, amelyek különösen érdekesnek hangzanak. Mai kvízünkben most tesztelheted, mennyire ismered ezeket kifejezéseket.

Csorba Kitti

Az erdélyi és székely tájnyelv tele van érdekes, olykor vicces szavakkal, amelyek első hallásra meglepőek lehetnek. Ezeket a kifejezéseket nemcsak a családi eseményeken hallhatjuk, hanem a mindennapi beszédben is előfordulnak. Most itt a lehetőség, hogy kipróbáld, mennyire ismered ezeket a tipikus erdélyi szavakat, és közben egy kis szórakoztató kvízes kihívásban is részt vegyél!

Töltsd ki a kvízünket, és teszteld, mennyi székelység rejtőzik benned!

1.
kalorifer
2.
lapító
3.
ejsze
4.
serítő
5.
remorka
6.
laska
7.
pix
8.
motorina
9.
buletin
10.
firhang

 

