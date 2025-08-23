Remorka, lapító, serítő - Te tudod-e mit jelentenek ezek a székely szavak? Teszteld a tudásod!

Az erdélyi és székely tájnyelv tele van érdekes, olykor vicces szavakkal, amelyek első hallásra meglepőek lehetnek. Ezeket a kifejezéseket nemcsak a családi eseményeken hallhatjuk, hanem a mindennapi beszédben is előfordulnak. Most itt a lehetőség, hogy kipróbáld, mennyire ismered ezeket a tipikus erdélyi szavakat, és közben egy kis szórakoztató kvízes kihívásban is részt vegyél!

Kitalálod mi az a firhang? Teszteld tudások kvízünkben!

Forrás: MW

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Töltsd ki a kvízünket, és teszteld, mennyi székelység rejtőzik benned!