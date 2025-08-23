Ejsze, nem tudod
1 órája
Remorka, lapító, serítő - Te tudod-e mit jelentenek ezek a székely szavak? Teszteld a tudásod!
Sokunknak vannak székely felmenői, és a családi összejöveteleken gyakran hallhatunk olyan szavakat, amelyek különösen érdekesnek hangzanak. Mai kvízünkben most tesztelheted, mennyire ismered ezeket kifejezéseket.
Az erdélyi és székely tájnyelv tele van érdekes, olykor vicces szavakkal, amelyek első hallásra meglepőek lehetnek. Ezeket a kifejezéseket nemcsak a családi eseményeken hallhatjuk, hanem a mindennapi beszédben is előfordulnak. Most itt a lehetőség, hogy kipróbáld, mennyire ismered ezeket a tipikus erdélyi szavakat, és közben egy kis szórakoztató kvízes kihívásban is részt vegyél!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Töltsd ki a kvízünket, és teszteld, mennyi székelység rejtőzik benned!
1.
kalorifer
2.
lapító
3.
ejsze
4.
serítő
5.
remorka
6.
laska
7.
pix
8.
motorina
9.
buletin
10.
firhang
Ezt ne hagyja ki!Építkezés
2025.08.21. 17:30
Megütheti a bokáját, aki nem kér engedélyt a melléképületekre, mutatjuk, mit lehet és mit nem
Ezt ne hagyja ki!Kritikák
Tegnap, 6:53
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Ezt ne hagyja ki!Hála
Tegnap, 14:55
Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre