Láma bébi

Te milyen nevet adnál a Gyöngyösi Állatkert legújabb, gyönyörű újszülöttjének? + fotók

Hihetetlenül édes lakó érkezett a Gyöngyösi állatkertbe. Megszületett Hanna testvére, a kis bébi láma.

Korábban megírtuk, hogy május 20-án nagy öröm érte a Gyöngyösi Állatkertet, ugyanis megszületett a legújabb lakó Hanna, aki egy csodaszép láma kancácska, amely szinte tökéletes hasonmása az anyukájának. Pénteken délelőtt látta meg a napvilágot Hanna kistesója, a meseszép fehér kis lámacsődör. Az anyuka és az újszülött láma jó egészségnek örvend.

Forrás:  Ládi László/Agria Tv

Az újszülött a mamájával megszemlélhető, a zebra szomszédságában, egyelőre a többiektől elkülönítve. A nevét még nem sikerült kiválasztani, ebben majd segítséget kérnek az állatkert dolgozói - olvasható a Gyöngyösi Állatkert bejegyzésében. 

Hanna testvére
Forrás:  Ládi László/Agria Tv

 

A kis jövevény és az édesanyja
Forrás:  Ládi László/Agria Tv

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
