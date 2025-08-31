Te milyen nevet adnál a Gyöngyösi Állatkert legújabb, gyönyörű újszülöttjének? + fotók

Korábban megírtuk, hogy május 20-án nagy öröm érte a Gyöngyösi Állatkertet, ugyanis megszületett a legújabb lakó Hanna, aki egy csodaszép láma kancácska, amely szinte tökéletes hasonmása az anyukájának. Pénteken délelőtt látta meg a napvilágot Hanna kistesója, a meseszép fehér kis lámacsődör. Az anyuka és az újszülött láma jó egészségnek örvend.

Megszületett Hanna testvére, a kis bébi láma

Forrás: Ládi László/Agria Tv

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az újszülött a mamájával megszemlélhető, a zebra szomszédságában, egyelőre a többiektől elkülönítve. A nevét még nem sikerült kiválasztani, ebben majd segítséget kérnek az állatkert dolgozói - olvasható a Gyöngyösi Állatkert bejegyzésében.