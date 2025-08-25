Lebontották Eger egyik életveszélyes épületét

Megszűnt a veszély a Tündérpart utcában – kezdi posztját Vágner Ákos, Eger polgármestere. Mint írja, több mint 8 hónapja dolgoznak azon, hogy megoldást találjanak a Tündérpart utcában található, elhagyatott és veszélyessé vált épület problémájára, amely hosszú ideje komoly aggodalomra adott okot.

– Többször volt tűzeset, amelyet valószínűleg hajléktalanok okoztak, s amely már a szomszédos házakat is veszélyeztette. Az önkormányzat tehát már hónapokkal ezelőtt, azonnal lépett: kértük a terület biztosítását és a helyzet rendezését. Kezdeményezésünkre az ingatlant kiürítették, az állam pedig lebontatta az életveszélyes épületet.

Jelenleg tárgyalunk a terület önkormányzati tulajdonba vételéről, hogy a lakossági igényeknek megfelelően hasznosíthassuk – tette hozzá.