2 órája

Lebontották Eger egyik életveszélyes épületét

Címkék#Vágner Ákos#tündérpart utca#életveszélyes

Végre fellélegezhetnek a Tündérpart utcai lakók: Eger polgármestere bejelentette, hogy lebontották az elhagyatott, életveszélyessé vált épületet.

Heol.hu

Megszűnt a veszély a Tündérpart utcában – kezdi posztját Vágner Ákos, Eger polgármestere. Mint írja, több mint 8 hónapja dolgoznak azon, hogy megoldást találjanak a Tündérpart utcában található, elhagyatott és veszélyessé vált épület problémájára, amely hosszú ideje komoly aggodalomra adott okot.
Többször volt tűzeset, amelyet valószínűleg hajléktalanok okoztak, s amely már a szomszédos házakat is veszélyeztette. Az önkormányzat tehát már hónapokkal ezelőtt, azonnal lépett: kértük a terület biztosítását és a helyzet rendezését. Kezdeményezésünkre az ingatlant kiürítették, az állam pedig lebontatta az életveszélyes épületet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

Jelenleg tárgyalunk a terület önkormányzati tulajdonba vételéről, hogy a lakossági igényeknek megfelelően hasznosíthassuk – tette hozzá.

 

 

