Ők a legkedveltebb védőnők Heves vármegyében, az édesanyák nem tudtak betelni velük

Heves vármegye településein sok védőnő dolgozik a családok, kismamák és kisgyermekes szülők mellett. Olvasóink szerint a Verpeléten és Feldebrőn dolgozó Tóth Tímea lett a legjobb védőnő, aki kedvességével, empátiájával és szakmai tudásával kiemelkedik.

A jó védőnő nemcsak az egészségügyi tanácsok szakértője, hanem a bizalom és támogatás oszlopa is. Egy igazán kiváló védőnő türelmes, mindig hallgat, megért, és képes feloldani a félelmeket. Tudja, mikor kell keményebb, mikor elég egy bátorító szó, és minden család életében ott van, amikor a legnagyobb szükség van rá. Az is fontos, hogy a védőnő kreatív megoldásokkal segítse a családokat, legyen szó a baba alvásáról, táplálkozásáról vagy éppen a szülők első ideges napjairól. Mindenki tudja: a legjobb védőnő nemcsak a szakmáját űzi kiválóan, hanem egyben barát, mentor és támogató is.

legjobb védőnő Heves vármegyében
Olvasóink elmondták, szerintük ki a legjobb védőnő Heves megyében.
Fotó: Csapó Balázs

Megkérdeztük olvasóinkat, ki a legjobb védőnő Heves vármegyében

Rengeteg komment érkezett arra a kérdésre, hogy ki Heves vármegye legjobb védőnője. Megható volt látni, mennyi elismerő szóval illették a helyi szakembereket, ez is mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a családok életében. A hozzászólások alapján sokan emelték ki Tóth Tímeát, aki Verpeléten és Feldebrőn látja el hivatását – az ő neve újra és újra előkerült a dicsérő szavak között. Ugyancsak sok voks érkezett az Erken és Zaránkon dolgozó Tóth Tímeára, akit szintén rendkívül nagy tisztelet övez.

Többen megemlítették Nyitrai Margit nevét is, valamint Orbán Károlynét Átányból, akik hosszú évek tapasztalatával és szívvel-lélekkel végzett munkájukkal vívták ki a közösség szeretetét. Nagyon sok elismerést kapott Novákiné Pádár Ágnes és Riczu Henriett is – mindketten kiváló szakemberek, akikre bátran rábízzák magukat és gyermekeiket a családok. Nagyné Blahó Zsuzsanna figyelmességét, alaposságát és szakmai felkészültségét is sokan kiemelték, csakúgy, mint Nagyné Kovács Tündéét, Hammer Tündéét és Fodor-Palla Mónikáét.

Tóth Tímea Verpeléten és Feldebrőn dolgozó védőnő megosztotta lapunkkal, mit jelent számára a szakma 

Tímea szerint a védőnői munka alapja a komplex családgondozás, amely a jogszabályok és a szakma szabályai szerint zajlik. Számára különösen fontos az ellátás színvonalának megtartása és folyamatos fejlesztése, amelyet az elhivatottsága és a szakma szeretete biztosít. A szakmai munka központjában az emberi kapcsolatok állnak: a „te-én” viszonyra törekszik, ahol az egyenrangú kapcsolat teremti meg a valódi bizalmat. Területi védőnőként jelen van a legfontosabb életszakaszoknál: a gyermekvállalástól az újszülött fogadásán át az óvodai és iskolai kezdésig, támogatva a családokat a mindennapokban.

Tímea hangsúlyozza az egyéni kezdeményezések fontosságát

Minden apró tett, gondolat és érzés energiával bír, amely lehet pozitív vagy negatív. A motiváció, az elismerés és a dicséret kulcsfontosságú, hogy a gondozottak fejlődhessenek, és megtapasztalhassák saját erejüket.

A szülők támogatása során a védőnő erkölcsi és gyakorlati segítséget nyújt, segíti készségeik fejlesztését, erősíti önbecsülésüket, és vezeti őket az úton, amelyet már én is végigjártam

 - mesélte Tímea. Mindezt a védőnő szerint csendes, de bátor szeretettel lehet a leghatékonyabban átadni.

A beérkezett hozzászólásokból egyértelműen kirajzolódik: Heves vármegyében rengeteg kiváló, lelkiismeretes védőnő dolgozik, olyan nők, akik nemcsak szakmájukban nyújtanak kiemelkedőt, hanem emberségükkel is példát mutatnak nap mint nap.

 

