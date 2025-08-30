2 órája
Ők a legkedveltebb védőnők Heves vármegyében, az édesanyák nem tudtak betelni velük
Heves vármegye településein sok védőnő dolgozik a családok, kismamák és kisgyermekes szülők mellett. Olvasóink szerint a Verpeléten és Feldebrőn dolgozó Tóth Tímea lett a legjobb védőnő, aki kedvességével, empátiájával és szakmai tudásával kiemelkedik.
A jó védőnő nemcsak az egészségügyi tanácsok szakértője, hanem a bizalom és támogatás oszlopa is. Egy igazán kiváló védőnő türelmes, mindig hallgat, megért, és képes feloldani a félelmeket. Tudja, mikor kell keményebb, mikor elég egy bátorító szó, és minden család életében ott van, amikor a legnagyobb szükség van rá. Az is fontos, hogy a védőnő kreatív megoldásokkal segítse a családokat, legyen szó a baba alvásáról, táplálkozásáról vagy éppen a szülők első ideges napjairól. Mindenki tudja: a legjobb védőnő nemcsak a szakmáját űzi kiválóan, hanem egyben barát, mentor és támogató is.
Megkérdeztük olvasóinkat, ki a legjobb védőnő Heves vármegyében
Rengeteg komment érkezett arra a kérdésre, hogy ki Heves vármegye legjobb védőnője. Megható volt látni, mennyi elismerő szóval illették a helyi szakembereket, ez is mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a családok életében. A hozzászólások alapján sokan emelték ki Tóth Tímeát, aki Verpeléten és Feldebrőn látja el hivatását – az ő neve újra és újra előkerült a dicsérő szavak között. Ugyancsak sok voks érkezett az Erken és Zaránkon dolgozó Tóth Tímeára, akit szintén rendkívül nagy tisztelet övez.
"Az ember csak teszi a dolgát, lelkiismeretesen..." – Steller Mária díjat kapott az Egercsehiben dolgozó védőnő
Többen megemlítették Nyitrai Margit nevét is, valamint Orbán Károlynét Átányból, akik hosszú évek tapasztalatával és szívvel-lélekkel végzett munkájukkal vívták ki a közösség szeretetét. Nagyon sok elismerést kapott Novákiné Pádár Ágnes és Riczu Henriett is – mindketten kiváló szakemberek, akikre bátran rábízzák magukat és gyermekeiket a családok. Nagyné Blahó Zsuzsanna figyelmességét, alaposságát és szakmai felkészültségét is sokan kiemelték, csakúgy, mint Nagyné Kovács Tündéét, Hammer Tündéét és Fodor-Palla Mónikáét.
Tóth Tímea Verpeléten és Feldebrőn dolgozó védőnő megosztotta lapunkkal, mit jelent számára a szakma
Tímea szerint a védőnői munka alapja a komplex családgondozás, amely a jogszabályok és a szakma szabályai szerint zajlik. Számára különösen fontos az ellátás színvonalának megtartása és folyamatos fejlesztése, amelyet az elhivatottsága és a szakma szeretete biztosít. A szakmai munka központjában az emberi kapcsolatok állnak: a „te-én” viszonyra törekszik, ahol az egyenrangú kapcsolat teremti meg a valódi bizalmat. Területi védőnőként jelen van a legfontosabb életszakaszoknál: a gyermekvállalástól az újszülött fogadásán át az óvodai és iskolai kezdésig, támogatva a családokat a mindennapokban.
Ötvenöt éve dolgozik a tiszanánai védőnő, akinek a munkáját elismerték
Tímea hangsúlyozza az egyéni kezdeményezések fontosságát
Minden apró tett, gondolat és érzés energiával bír, amely lehet pozitív vagy negatív. A motiváció, az elismerés és a dicséret kulcsfontosságú, hogy a gondozottak fejlődhessenek, és megtapasztalhassák saját erejüket.
A szülők támogatása során a védőnő erkölcsi és gyakorlati segítséget nyújt, segíti készségeik fejlesztését, erősíti önbecsülésüket, és vezeti őket az úton, amelyet már én is végigjártam
- mesélte Tímea. Mindezt a védőnő szerint csendes, de bátor szeretettel lehet a leghatékonyabban átadni.
A beérkezett hozzászólásokból egyértelműen kirajzolódik: Heves vármegyében rengeteg kiváló, lelkiismeretes védőnő dolgozik, olyan nők, akik nemcsak szakmájukban nyújtanak kiemelkedőt, hanem emberségükkel is példát mutatnak nap mint nap.
