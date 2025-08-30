Ők a legkedveltebb védőnők Heves vármegyében, az édesanyák nem tudtak betelni velük

A jó védőnő nemcsak az egészségügyi tanácsok szakértője, hanem a bizalom és támogatás oszlopa is. Egy igazán kiváló védőnő türelmes, mindig hallgat, megért, és képes feloldani a félelmeket. Tudja, mikor kell keményebb, mikor elég egy bátorító szó, és minden család életében ott van, amikor a legnagyobb szükség van rá. Az is fontos, hogy a védőnő kreatív megoldásokkal segítse a családokat, legyen szó a baba alvásáról, táplálkozásáról vagy éppen a szülők első ideges napjairól. Mindenki tudja: a legjobb védőnő nemcsak a szakmáját űzi kiválóan, hanem egyben barát, mentor és támogató is.

Olvasóink elmondták, szerintük ki a legjobb védőnő Heves megyében.

Fotó: Csapó Balázs

Rengeteg komment érkezett arra a kérdésre, hogy ki Heves vármegye legjobb védőnője. Megható volt látni, mennyi elismerő szóval illették a helyi szakembereket, ez is mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a családok életében. A hozzászólások alapján sokan emelték ki Tóth Tímeát, aki Verpeléten és Feldebrőn látja el hivatását – az ő neve újra és újra előkerült a dicsérő szavak között. Ugyancsak sok voks érkezett az Erken és Zaránkon dolgozó Tóth Tímeára, akit szintén rendkívül nagy tisztelet övez.