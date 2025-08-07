Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos települése

A közbiztonság településenként eltérő képet mutat Heves vármegyében. A Numbeo.com adatbázisa és a lakossági visszajelzések alapján Eger még mindig viszonylag nyugodt városnak számít, míg Gyöngyösön egyre nagyobb problémát jelentenek a bűncselekmények és a droghelyzet. Megkérdeztük olvasóinkat is, mi a véleményük, melyik a legkevésbé biztonságos település Heves vármegyében.

Olvasóink szerint ezek a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos települések Hevesben

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A legkevésbé biztonságos település Hevesben

A Numbeo.com adatai alapján gyűjtöttük össze, melyik a legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos város Heves vármegyében.

Az említett adatbázis szerint Egerben a bűnözés aránya alacsony, de az elmúlt 5 évben mérsékelten növekedett. Szintén mérsékelt a drogfogyasztás és a drogárusítás, valamint a vandalizmus és a lopás. Az emberek visszajelzései szerint nappal biztonságos az utcán sétálni egyedül, éjszaka pedig mérsékelten biztonságos.